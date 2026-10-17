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Hanka Paldum se izgubila u Zagrebu! Policija reagovala

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17.10.2026 20:21

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Ханка Палдум се изгубила у Загребу! Полиција реаговала

Pjevačica Hanka Paldum izgubila se u Zagrebu dok je pokušavala da pronađe televiziju na kojoj je trebalo da gostuje, a u pomoć joj je pritekao policajac kojeg je srela na ulici i lično je odveo do odredišta.

Hanka je gostujući na televiziji u Hrvatskoj ispričala kako se prilično namučila dok je pokušavala da pronađe televiziju. Iako je lutala ulicama i nije uspjevala da se snađe, na kraju je naišla na policajca koji joj je pomogao da stigne na pravo mjesto.

- Evo, sad me policajac doveo do televizije, jedva sam pronašla ovu TV. Šta je ovo, lutala sam, lutala, kao da sam prvi put u Zagrebu, ovo sve nešto modernistički.

Navigacija joj nije jača strana

Pjevačica je kroz smijeh priznala da ju je navigacija dodatno zbunjivala, pa je u jednom trenutku završila daleko od mjesta na koje je krenula.

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"Na kraju sam, lutajući i hodajući, odlutala negdje do Lučkog, pa prema Karlovcu. Gdje ja ovo odoh? Navigacija mi kaže: "Vraćaj se nazad", a ja kažem: "Mrš!", rekla je kroz smijeh.

Ipak, Hanka je na kraju uspjela da stigne na televiziju zahvaljujući ljubaznom policajcu, zbog čega mu je bila veoma zahvalna. Pjevačica se našalila i da joj je žao što od njega nije uzela broj telefona kako bi mu čestitala rođendan.

"I policajac je na kraju bio tu, ja se vrtim oko kuće, a policajcu kažem: "Molim vas, pomozite mi". I taj divan čovjek mi je pomogao. Kuku, što mu ne uzeh telefon! Čestitala bih mu rođendan!", otkrila je Hanka koja je imala problema sa sinom, prenosi kurir.

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Hanka Paldum

Zagreb

televizija

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