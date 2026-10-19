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Ove banjalučke ulice danas neće imati struje

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19.10.2026 07:03

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Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

Zbog radova na elektromreži bez struje će danas biti više banjalučkih ulica.

"Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Veljka Mlađenovića, Fruškogorska, Vojvođanska, Dr Velimira Čovića, Krajiških brigada, Ranka Šipke, Dušana Simića i Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, kao i dio naselja Bistrica", saopštili su iz "Elektrokrajine".

"Dijelovi ulica Ognjena Price i Jovana Jančića br. 4. od devet do 12 časova neće imati struje", istakli su iz ovog preduzeća.

Bez električne energije ostaju i dijelovi ulica Kosovke djevojke br. 2 i 4, i Sime Miljuša od 9.30 do 12.30 časova.

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Tagovi :

Banjaluka

Struja

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