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Jedno tumačenje za Tomindan se često pamti pogrešno

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19.10.2026 08:08

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Једно тумачење за Томиндан се често памти погрешно
Foto: SPC

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas, 19. oktobra, obilježava Svetog apostola Tomu, jednog od dvanaestorice Hristovih apostola.

U narodu poznat kao Tomindan, ovaj praznik posebno je zanimljiv zbog jevanđeljske priče o apostolu koji najprije nije povjerovao da je Isus Hristos vaskrsao, ali je nakon susreta sa njim izgovorio riječi koje su postale jedno od najpoznatijih ispovijedanja hrišćanske vjere: „Gospod moj i Bog moj!“

Tomindan je ujedno i krsna slava srpskih porodica. Za razliku od praznika za koje se vezuju brojni lokalni običaji, kod Svetog Tome najpoznatija je upravo priča iz Jevanđelja.

Zašto je apostol Toma posumnjao u Hristovo vaskrsenje?

Prema Jevanđelju po Jovanu, Toma nije bio prisutan kada se vaskrsli Hristos prvi put javio učenicima. Kada su mu ostali apostoli saopštili da su vidjeli Gospoda, on nije povjerovao da se to dogodilo.

Toma je rekao da neće povjerovati dok ne vidi rane od eksera na Hristovim rukama i ne dodirne ranu na njegovom boku. Osam dana kasnije Hristos se ponovo javio učenicima, a Tomi je pružio priliku da se uvjeri u njegovo vaskrsenje. Tada je apostol izgovorio riječi: „Gospod moj i Bog moj“, kojima je ispovijedio vjeru u Hristovo božanstvo.

Upravo zbog ovog događaja Toma je u svakodnevnom govoru postao poznat kao „nevjerni Toma“, izraz koji se koristi za osobu koja sumnja i traži neposredan dokaz. Međutim, u hrišćanskom tumačenju ova priča ne završava se na sumnji, već na Tominom vjerovanju nakon susreta sa vaskrslim Hristom.

Apostol koji je, prema predanju, propovijedao čak u Indiji

Jedna od zanimljivosti iz žitija Svetog Tome jeste predanje da je nakon silaska Svetog Duha na apostole njima pripala misija širenja hrišćanstva u različitim krajevima svijeta.

Prema crkvenom predanju, Toma je otišao u Indiju, gdje je propovijedao Jevanđelje, obraćao ljude u hrišćanstvo i osnivao hrišćanske zajednice. Predanje ga povezuje sa nastankom drevnih hrišćanskih zajednica u Indiji, čiji pripadnici i danas čuvaju tradiciju o apostolskom porijeklu svoje vjere. Prema istom predanju, Sveti Toma je u Indiji postradao zbog svoje vjere.

(Telegraf)

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