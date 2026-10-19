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Potpisivanje sporazuma Srpske i Srbije o povezivanju zaštićenih područja

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19.10.2026 07:40

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Околина Фоче. Ријека Тара окупана сунцем, окружена брдима и шумом током прољећног дана.
Foto: Ustupljena fotografija

U Mitrovcu na Tari danas će biti potpisan sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara - Drina".

Sporazum će potpisati ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik i ministar zaštite životne sredine Srbije Sara Pavkov.

Ovim dokumentom se prekogranično povezuju zaštićena područja Srbije - Nacionalni park "Tara" i Park prirode "Šargan - Mokra Gora" sa zaštićenim područjima Republike Srpske, i to Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac", saopšteno je iz Ministarstva za za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

Potpisivanje sporazuma zakazano je u 12.00 časova u Centru za posjetioce – Mitrovac u Nacionalnom parku "Tara", a izjave za medije planirane su nakon toga.

Snimanje kadrova i fotografisanje biće omogućeni prilikom potpisivanja sporazuma, prenosi Srna.

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Tagovi :

Srbija

Republika Srpska

sporazum

Bojan Vipotnik

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