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„Žena u crnom“ viđena u još jednom gradu, roditelji upozoravaju: „Pazite na djecu!“

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18.10.2026 19:35

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Становници више мјеста у Србији забринути су због особа прерушених у часне сестре, које су, према објавама на друштвеним мрежама, примијећене на улицама и наводно узнемиравају грађане. Након Инђије и Јакова, наводи се да су се појавиле и у Руми.
Foto: Društvene Mreže

Sve je počelo objavama na TikToku, gdje su se pojavili profili koji su pozivali djecu da dolaze u parkove radi igre.

Stanovnici više mjesta u Srbiji zabrinuti su zbog osoba prerušenih u časne sestre, koje su, prema objavama na društvenim mrežama, primijećene na ulicama i navodno uznemiravaju građane. Nakon Inđije i Jakova, navodi se da su se pojavile i u Rumi.

Kako prenosi „Telegraf“, prema jednoj objavi na Fejsbuku, osobe odjevene u odjeću časnih sestara viđene su u Rumi, u blizini Zmajeve škole, nešto poslije ponoći. Autor objave upozorio je sugrađane da budu oprezni, posebno kada je riječ o djeci.

Strah među roditeljima

I prethodnih dana stanovnici Inđije izrazili su zabrinutost zbog sličnih pojava na ulicama. U toj opštini i okolnim mjestima proširio se strah zbog sumnjivih događaja tokom noći.

Roditelji pokušavaju da utvrde šta se zaista dešava, a šta je eventualno posljedica dječje mašte ili izazova na TikToku.

Sve je počelo objavama na ovoj platformi, gdje su se pojavili profili koji su pozivali djecu da dolaze u parkove radi igre. Zabrinutost je dodatno porasla nakon dojava iz Beške, Inđije, Slankamena, Maradika i Krčedina o osobama maskiranim u časne sestre koje navodno plaše prolaznike, sumnjivim vozilima bez registarskih tablica i neobičnim simbolima ostavljenim u parkovima.

Traže da se reaguje

Bez obzira na to da li je riječ o neslanoj šali, izazovu na TikToku ili nečemu drugom, roditelji tvrde da su djeca uplašena i smatraju da je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere.

(Telegraf)

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Srbija

Časna sestra

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