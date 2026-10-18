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Otkriveni dijelovi džinovskih statua faraona

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18.10.2026 18:51

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Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године. Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Amr Nabi

Egipatski arheolozi otkopali su ostatke dvije kraljevske statue nakon slučajnog pronalaska u delti Nila, od kojih najmanje jedna prikazuje faraona Ramzesa Drugog, saopštilo je Ministarstvo turizma i antikviteta.

Otkriće se desilo slučajno u selu Behbejt el Hagar, u provinciji Garbija, nakon što je mještanin na svom imanju pronašao kameni blok sa natpisom i obavijestio nadležne.

Ministar turizma i antikviteta Šerif Fathi kasnije je posjetio lokalitet, uputio arheologe na mejsto i nagradio čovjeka i njegovu suprugu zbog prijavljivanja otkrića, prenosi "Raša tudej".

Generalni sekretar Vrhovnog savjeta za antikvitete Egipta Hišam el Lejti saopštio je da je prvi pronalazak glava Ramzesa Drugog visoka 1,6 metara, sa dvostrukom krunom koja simbolizuje ujedinjenje Gornjeg i Donjeg Egipta.

Pronađen je i dio zadnjeg stuba statue, na kojem se nalazi natpis sa jednom od kraljevskih titula faraona. Arheolozi procjenjuju da je kompletan spomenik, uključujući postolje, mogao biti visok oko 8,5 metara.

Drugi nalaz obuhvata dio druge kraljevske statue dužine 2,4 metra, za koju se takođe vjeruje da prikazuje Ramzesa Drugog.

Статуа фараона
Statua faraona
Tanjug/AP Photo/Amr Nabi

Statui nedostaju noge i postolje, ali je glava dobro očuvana, a crte lica slične su onima na prvoj statui. Arheolozi su otkrili i blok ružičastog granita visok 1,3 metra sa hijeroglifskim natpisima koji sadrže dvije faraonove titule, uključujući "Kralj Gornjeg i Donjeg Egipta" i "Sin boga Ra".

Ministarstvo je saopštilo da arheolozi nastavljaju proučavanje artefakata, a njihova tačna starost još nije utvrđena. Ipak, otkriće jasno upućuje na vezu sa Ramzesom Drugim, koji je vladao Egiptom od 1279. do 1213. godine prije nove ere.

Статуа фараона
Statua faraona
Tanjug/AP Photo/Amr Nabi

U februaru 2024. godine arheolozi su u provinciji Minja otkrili gornji dio statue ovog faraona, gotovo vijek nakon što je njen donji dio pronađen 1930. godine. Obnovljena statua, visoka oko 6,7 metara, ponovo je postavljena početkom ove godine, prenosi Srna.

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Egipat

egipatske piramide

Faraon

statua

istorija

Muzej

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