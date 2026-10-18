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Trnovo: Maskenbal ukrasio gradski trg

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18.10.2026 17:38

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Општина Трново и дјечија играоница "Радост" организовали су данас, поводом Дјечије недјеље, маскембал на Тргу Срђана Кнежевића.
Foto: Srna

Opština Trnovo i dječija igraonica "Radost" organizovali su danas, povodom Dječije nedjelje, maskenbal na Trgu Srđana Kneževića.

"Ovo je najveseliji događaj jeseni gdje učesnici igraonice `Radost` mogu da pokažu svoju kreativnost. Moram da istaknem da Opština Trnovo za svu djecu obezbjeđuje besplatan dnevni boravak", izjavila je zamjenik načelnika Trnova Ljiljana Milić.

Milićeva je napomenula da ova lokalna zajednica takođe pokriva i troškove dva dječija obroka za svu djecu u igraonici "Radost".

Mališani su se okupili ispred igraonice i u veselom defileu prošetali ulicama Trnova do Trga Srđana Kneževića, gdje su organizovane zabavne igre, mađioničar i crtanje po licu, prenosi Srna.

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maskenbal

Trnovo

Nedjelja djeteta

Djeca

manifestacija

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