Još nekoliko sunčanih dana pa stiže preokret: Stiže kiša i jaki udari vjetra

Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak i utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u srijedu stiže promjena s kišom, pljuskovima i jakim udarima juga, najavljuje Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Danas će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni bit će magle. Vjetar je slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u večernjim satima okreće na jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 2 i 7 stepeni, na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna je uglavnom između 16 i 22 stepeni. Prema prognozi FHMZ-a po gradovima, najtoplije će biti u Mostaru sa 21 stepeni, a u Sarajevu, Bihaću i Banjoj Luci do 16 stepeni.

Utorak: Sunčano, pa naoblačenje

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme veći dio dana. Naoblačenje sa jugozapada stiže tokom noći na srijedu. Prijepodne će po kotlinama u Bosni biti magle, a jugo će biti slab do umjeren. Jutarnja temperatura je između 2 i 7°stepeni, na jugu do 12 stepeni, a dnevna između 17 i 23 stepeni. FHMZ u prognozi po gradovima za poslijepodne najavljuje kišu u Banjoj Luci, Livnu i Trebinju.

Srijeda: Kiša i jaki udari juga

U srijedu će biti pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima. Glavnina padavina se očekuje u Hercegovini. Vjetar je umjeren, južnog smjera, s povremeno jakim udarima juga. Jutarnja temperatura je između 5 i 10 stepeni, na jugu do 15 stepeni, a dnevna između 17 i 23 stepeni.

Kiša se, prema FHMZ-u, zadržava i u četvrtak, kada će biti hladnije, s najvišom dnevnom temperaturom između 13 i 18 stepeni, a na jugu do 23 stepeni.

(Kliks)