Logo

Još nekoliko sunčanih dana pa stiže preokret: Stiže kiša i jaki udari vjetra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 07:10

Komentari:

0
Још неколико сунчаних дана па стиже преокрет: Стиже киша и јаки удари вјетра
Foto: Printscreen, Envato/wirestock

Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak i utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, a u srijedu stiže promjena s kišom, pljuskovima i jakim udarima juga, najavljuje Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Danas će u BiH preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni bit će magle. Vjetar je slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u večernjim satima okreće na jugo.

Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 2 i 7 stepeni, na jugu do 12 stepeni. Najviša dnevna je uglavnom između 16 i 22 stepeni. Prema prognozi FHMZ-a po gradovima, najtoplije će biti u Mostaru sa 21 stepeni, a u Sarajevu, Bihaću i Banjoj Luci do 16 stepeni.

Utorak: Sunčano, pa naoblačenje

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme veći dio dana. Naoblačenje sa jugozapada stiže tokom noći na srijedu. Prijepodne će po kotlinama u Bosni biti magle, a jugo će biti slab do umjeren. Jutarnja temperatura je između 2 i 7°stepeni, na jugu do 12 stepeni, a dnevna između 17 i 23 stepeni. FHMZ u prognozi po gradovima za poslijepodne najavljuje kišu u Banjoj Luci, Livnu i Trebinju.

Srijeda: Kiša i jaki udari juga

U srijedu će biti pretežno oblačno, s kišom i pljuskovima. Glavnina padavina se očekuje u Hercegovini. Vjetar je umjeren, južnog smjera, s povremeno jakim udarima juga. Jutarnja temperatura je između 5 i 10 stepeni, na jugu do 15 stepeni, a dnevna između 17 i 23 stepeni.

Kiša se, prema FHMZ-u, zadržava i u četvrtak, kada će biti hladnije, s najvišom dnevnom temperaturom između 13 i 18 stepeni, a na jugu do 23 stepeni.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vrijeme danas

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

meteorolozi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Свети Тома Томиндан светац апостол светитељ

Društvo

Tomindan – Šta se po običajima danas radi, a šta ne?

2 h

0
млади људи залазак сунца веселе се

Društvo

Dnevni horoskop: Jedan znak očekuje iznenađenje, a evo kome je ljubav u prvom planu

2 h

0
Становници више мјеста у Србији забринути су због особа прерушених у часне сестре, које су, према објавама на друштвеним мрежама, примијећене на улицама и наводно узнемиравају грађане. Након Инђије и Јакова, наводи се да су се појавиле и у Руми.

Društvo

„Žena u crnom“ viđena u još jednom gradu, roditelji upozoravaju: „Pazite na djecu!“

13 h

0
Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године. Туристи посматрају осликану кречњачку главу са статуе краљице Хатшепсут у облику Озириса у Египатском музеју у Каиру, у Египту, у недјељу, 11. октобра 2026. године.

Društvo

Otkriveni dijelovi džinovskih statua faraona

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

51

Forenzički stručnjak doveo u pitanje Epstinovo samoubistvo, ima novih otkrića

08

48

Kalabuhov: BiH sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora

08

35

Kako pripremiti voćnjak za zimu? Ovo su najvažnije stvari koje treba uraditi

08

35

Samo za dva dana kažnjeno 374 pješaka i 496 vozača: Pravila se i dalje masovno krše!

08

30

"Doživjela pokušaj ubistva, držao je zatočenu" Oglasila se drugarica: "Onesvjestila se zbog siline udarca"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima