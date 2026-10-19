Spremaju se za najgore – obustavljena nastava u školama, jedinice za vanredne situacije raspoređene

U prognozi Aemeta navodi se da će se nestabilno vrijeme izazvano olujom Adam nastaviti ovog ponedjeljka na Pirinejskom poluostrvu i Balearskim ostrvima, uz veoma obilne kiše u Valensijanskoj zajednici, na jugoistočnoj obali i ostrvima, prenosi RTVE, navodeći da je ova nepogoda već odnijela dva ljudska života, jedan u Kabrera de Maru kod Barselone, a drugi u Saguntu kod Valensije.

Društvo Još nekoliko sunčanih dana pa stiže preokret: Stiže kiša i jaki udari vjetra

Nastava je danas obustavljena u školama širom Majorke, Ibice i Formentere, kao i u 15 opština u Alikanteu i 27 u Valensiji.

🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026

Na Balearskim ostrvima raspoređene su jedinice Vojne jedinice za vanredne situacije (UME) kako bi pomogle službama za vanredne situacije i ublažile posljedice oluje u tom području, gdje je jutros crveno upozorenje sniženo na narandžasti nivo.

Tokom dana padavine će oslabiti u ovim oblastima i premjestiti se ka Kataloniji, gdje pljuskovi mogu biti jaki ili veoma jaki i dugotrajni.

Kiša i grmljavina prognozirane su u Andaluziji, Seuti i Melilji od ranih jutarnjih časova, a umjerene padavine vjerovatne su i duž asturijske obale, na visoravni Meseta Sentral, u Aragonu i Navari, prenosi Tanjug.

Regionalna vlada je, posredstvom Centra za koordinaciju vanrednih situacija, poslala novu poruku sistema Es-Alert, u kojoj poziva stanovništvo područja pogođenih dugotrajnim i intenzivnim kišama i poplavama usljed izlivanja rijeka i nakupljanja vode da ne putuje, izbjegava putovanja i ostane u svojim domovima.

U poruci se građani pozivaju da se drže podalje od rijeka, jaruga i vodotokova, da se popnu na više spratove ako voda uđe u njihov dom i da ne silaze u podrume i garaže, kao i da ne koriste liftove.