Logo

Spremaju se za najgore – obustavljena nastava u školama, jedinice za vanredne situacije raspoređene

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 08:00

Komentari:

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Oluja Adam i dalje prijeti širem području Valensije i Balearskim ostrvima, saopštila je danas španska državna meteorološka agencija (Aemet).

U prognozi Aemeta navodi se da će se nestabilno vrijeme izazvano olujom Adam nastaviti ovog ponedjeljka na Pirinejskom poluostrvu i Balearskim ostrvima, uz veoma obilne kiše u Valensijanskoj zajednici, na jugoistočnoj obali i ostrvima, prenosi RTVE, navodeći da je ova nepogoda već odnijela dva ljudska života, jedan u Kabrera de Maru kod Barselone, a drugi u Saguntu kod Valensije.

Невријеме у Бањалуци

Društvo

Još nekoliko sunčanih dana pa stiže preokret: Stiže kiša i jaki udari vjetra

Nastava je danas obustavljena u školama širom Majorke, Ibice i Formentere, kao i u 15 opština u Alikanteu i 27 u Valensiji.

Na Balearskim ostrvima raspoređene su jedinice Vojne jedinice za vanredne situacije (UME) kako bi pomogle službama za vanredne situacije i ublažile posljedice oluje u tom području, gdje je jutros crveno upozorenje sniženo na narandžasti nivo.

Tokom dana padavine će oslabiti u ovim oblastima i premjestiti se ka Kataloniji, gdje pljuskovi mogu biti jaki ili veoma jaki i dugotrajni.

Kiša i grmljavina prognozirane su u Andaluziji, Seuti i Melilji od ranih jutarnjih časova, a umjerene padavine vjerovatne su i duž asturijske obale, na visoravni Meseta Sentral, u Aragonu i Navari, prenosi Tanjug.

Regionalna vlada je, posredstvom Centra za koordinaciju vanrednih situacija, poslala novu poruku sistema Es-Alert, u kojoj poziva stanovništvo područja pogođenih dugotrajnim i intenzivnim kišama i poplavama usljed izlivanja rijeka i nakupljanja vode da ne putuje, izbjegava putovanja i ostane u svojim domovima.

U poruci se građani pozivaju da se drže podalje od rijeka, jaruga i vodotokova, da se popnu na više spratove ako voda uđe u njihov dom i da ne silaze u podrume i garaže, kao i da ne koriste liftove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

padavine

obilne padavine

Španija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Zelenski ne želi da okonča rat

1 h

0
Демонстранти су се окупили у Милану у суботу, 17. октобра 2026. године, како би протестовали због високих трошкова живота.

Svijet

Više od 200 ljudi uhapšeno u neredima u Milanu, većina maloljetna

1 h

0
Америчка амбасада у Багдаду издала упозорење грађанима: Могућа брза ескалација

Svijet

Američka ambasada u Bagdadu izdala upozorenje građanima: Moguća brza eskalacija

1 h

0
Авион компаније „Аустријан ерлајнс“, који је саобраћао на линији од Тел Авива до Беча, синоћ је ванредно преусмјерен и принудно слетио на аеродром у Софији након дојаве о постављеној бомби, потврдиле су надлежне службе.

Svijet

Avion na letu iz Tel Aviva prinudno sletio u Sofiju zbog dojave o bombi, pratili ga vojni lovci

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

51

Forenzički stručnjak doveo u pitanje Epstinovo samoubistvo, ima novih otkrića

08

48

Kalabuhov: BiH sposobna da se razvija bez spoljnog nadzora

08

35

Kako pripremiti voćnjak za zimu? Ovo su najvažnije stvari koje treba uraditi

08

35

Samo za dva dana kažnjeno 374 pješaka i 496 vozača: Pravila se i dalje masovno krše!

08

30

"Doživjela pokušaj ubistva, držao je zatočenu" Oglasila se drugarica: "Onesvjestila se zbog siline udarca"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima