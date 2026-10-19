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Američka ambasada u Bagdadu izdala upozorenje građanima: Moguća brza eskalacija

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19.10.2026 07:27

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Америчка амбасада у Багдаду издала упозорење грађанима: Могућа брза ескалација
Foto: AP Photo/Hadi Mizban

Američka ambasada u Bagdadu izdala je posebno bezbjednosno upozorenje državljanima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku, pozivajući ih na maksimalan oprez zbog sve složenije situacije u regionu.

U zvaničnom saopštenju navodi se da bi građani trebalo da budu svjesni mogućih otkazivanja letova, zatvaranja vazdušnog prostora i poremećaja u putovanjima, te da znatno pojačaju oprez s obzirom na nestabilno i složeno bezbjednosno okruženje.

Poseban fokus u upozorenju stavljen je na tekuće napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju.

Diplomatsko predstavništvo SAD naglašava da postoji ozbiljan rizik da bi sukob mogao brzo da eskalira i izvan tog neposrednog područja.

„Amerikanci koji putuju na Bliski istok ili odlaze sa Bliskog istoka trebalo bi da prate informacije o radu aerodroma i avio-kompanija, te da unaprijed razviju planove za nepredviđene situacije“, navodi se u savjetu ambasade.

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Irak

Amerika

Bliski istok

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