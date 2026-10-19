Američka ambasada u Bagdadu izdala upozorenje građanima: Moguća brza eskalacija

Autor:ATV redakcija
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Američka ambasada u Bagdadu izdala je posebno bezbjednosno upozorenje državljanima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku, pozivajući ih na maksimalan oprez zbog sve složenije situacije u regionu.
U zvaničnom saopštenju navodi se da bi građani trebalo da budu svjesni mogućih otkazivanja letova, zatvaranja vazdušnog prostora i poremećaja u putovanjima, te da znatno pojačaju oprez s obzirom na nestabilno i složeno bezbjednosno okruženje.
Poseban fokus u upozorenju stavljen je na tekuće napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju.
Diplomatsko predstavništvo SAD naglašava da postoji ozbiljan rizik da bi sukob mogao brzo da eskalira i izvan tog neposrednog područja.
„Amerikanci koji putuju na Bliski istok ili odlaze sa Bliskog istoka trebalo bi da prate informacije o radu aerodroma i avio-kompanija, te da unaprijed razviju planove za nepredviđene situacije“, navodi se u savjetu ambasade.
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