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Cijena nafte pada nakon što je Tramp suspendovao sankcije Rusiji

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19.10.2026 07:08

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Цијена нафте пада након што је Трамп суспендовао санкције Русији
Foto: Tanjug/AP

Cijena nafte Brent u ponedjeljak je pala u ranom trgovanju na azijskim tržištima. Razlog je odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da obustavi sankcije i carine protiv Rusije, zbog čega tržište očekuje veći izvoz ruskog goriva.

Prema podacima agencije Rojters, terminski ugovori za naftu Brent do 1.40 časova po našem vremenu pojeftinili su za 1,43 dolara, odnosno 1,3 odsto, na 108,43 dolara (189 KM) po barelu.

Američka nafta VTI pala je za 53 centa, ili 0,52 odsto, na 100,88 dolara (175 KM) po barelu.

Pad je uslijedio nakon što je Brent u petak završio trgovanje na najvišem nivou od 19. maja. Istog dana cijena je nakratko dostigla 110 dolara po barelu. Rast su izazvale tenzije na Bliskom istoku i zabrinutost za bezbjednost brodova.

Prema podacima kompanije Kpler, napadi na trgovačke brodove prošle sedmice smanjili su izvoz sirove nafte iz Zaliva na oko 8,5 miliona barela dnevno. Sedmicu ranije izvoz je bio veći od 20 miliona barela dnevno.

Tramp je u petak potpisao izvršnu uredbu kojom su obustavljene ključne sankcije i carine protiv Rusije. Riječ je o mjerama iz takozvanog Grejamovog zakona, koji je Tramp potpisao prošlog mjeseca na zahtjev zakonodavaca koji žele da pojačaju pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini.

Sankcije su trebalo da stupe na snagu za nekoliko dana. Obustava se odnosi i na predložene carine za zemlje koje uvoze rusku naftu.

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Tagovi :

Donald Tramp

Nafta

Vladimir Putin

Američke sankcije

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