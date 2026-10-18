Analitičar: Ljevica smućkala "opasan koktel" u Evropi

Slovački analitičar i stručnjak za međunarodne odnose Marian Đuriš ocijenio je u intervjuu za Juronjuz Srbija da talas učeničkih i studentskih protesta širom Evrope nije samo izraz spontanog nezadovoljstva mladih, već, kako je istakao, uveliko režiran politički proces.

Prema njegovim riječima, legitimne zahtjeve studenata preuzela je i zloupotrijebila „radikalna ljevica“ s ciljem urušavanja državnih simbola, nacionalnog identiteta i preoblikovanja političke scene Evrope.

Đuriš kaže da su proteste širom Evrope ubrzo po izbijanju preuzele „militantna ljevica“ i imigrantske grupe s jasnim političkim ciljem uništavanja nacionalnih simbola, a u Francuskoj i zbog udara na rastuću popularnost Marin le Pen.

"Možda je na samom početku i postojao legitiman studentski protest, međutim, tu inicijativu je momentalno preuzela i zloupotrijebila militantna, progresivna ljevica zajedno sa svojim udarnim pesnicama na ulici, među kojima su mnogi pripadnici druge, treće ili četvrte generacije imigranata. Progresivnoj ljevici ovi nemiri, i Francuska u plamenu, izuzetno odgovaraju, imajući u vidu trenutnu društvenu klimu u susret izborima. Prije svega, cilj je uništenje svih simbola državnosti, identiteta i bogate kulture francuske nacije, simbola koje progresivna ljevica strastveno mrzi i nastoji da zatre“, rekao je Đuriš za Juronjuz i dodao:

Španija protest Tanjug/AP/Emilio Morenatti

„Kao drugo, cilj im je da 'promiješaju figure na šahovskoj tabli' kao odgovor na rastuću popularnost Marin le Pen kao potencijalne buduće predsjednice, i njene stranke Nacionalno okupljanje, kao vodeće snage u francuskoj politici. Emanuel Makron je ovdje suštinski nebitan. On nema pravo na novi mandat, njegov predsjednički mandat se bliži kraju i djeluje potpuno ravnodušno kako prema haosu u zemlji, tako i prema sopstvenom padu popularnosti. Umjesto toga, odlučio je da ode na koncert Selin Dion, a sada kreće na turneju po Bliskom istoku. Podstrekači i izvršioci ovog haosa jasno su identifikovani i, uprkos pokušajima brojnih lažnih vijesti da prikriju istinu, njihovi ciljevi su podjednako jasni.“

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Đuriš objašnjava da učešće ekstremne ljevice u protestima vuče korijene iz marksističke ideologije i Lenjinovog učenja o revoluciji, što radikalne struje danas zloupotrebljavaju kroz proimigrantsku politiku i nasilne akcije.

„Učešće ekstremno lijevih organizacija i pokreta u studentskim protestima može se objasniti kako ideološkom bliskošću, tako i političkim interesima. Karl Marks je naglašavao odnos između ideologije, obrazovanja i struktura moći u društvu. Iz marksističke perspektive, obrazovanje ne služi samo sticanju znanja, ono takođe oblikuje način na koji ljudi razumiju društvo i svoj položaj u njemu. Lenjin je razvio ovu perspektivu ističući važnost političkog obrazovanja, ideološke borbe i organizovanja revolucionarnih snaga. U svom djelu 'Šta da se radi?' (1902), Lenjin je istakao ulogu političke svijesti i organizovane revolucionarne djelatnosti. Njegove ideje objašnjavaju zašto su studenti, koji se često posmatraju kao dinamična i idealistička društvena grupa, istorijski privlačili pažnju radikalnih političkih pokreta. Ova ideološka perspektiva služi samo da objasni angažovanje progresivne ljevice“, rekao je i nastavio:

Francuska protesti Tanjug/AP/Thibault Camus

„Ova druga je radikalno proimigrantski nastrojena i održava bliske veze sa Antifom, grupom koja je u mnogim zemljama označena kao teroristička organizacija. Štaviše, s obzirom na njihov pozitivan stav prema multikulturalizmu i uvozu migranata, ovi elementi su postali glavna pokretačka snaga trenutnog nasilja i pljački. Ovdje u igru ulaze i pitanja religije, kulture i identiteta. Zar nismo svjedoci paljenja crkava, spomenika herojima francuske istorije, kao i malih i srednjih preduzeća? Zašto se u medijima ne pominju napadi na džamije? Progresivna ljevica je 'smućkala opasan koktel' zbog kojeg bi Francuska mogla izuzetno duboko da padne.“

Đuriš ističe da zapadnoevropski protestni pokreti međusobno sarađuju i dijele globalističku ideologiju.

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„Dobro je poznato da progresivna ljevica teži da se suprotstavi državama, nacijama, porodici, identitetu i granicama. Umjesto toga, ona prihvata kosmopolitizam, internacionalizam, 'duginu' agendu i globalizam. Logično slijedi da oni komuniciraju i pružaju međusobnu podršku kako bi ostvarili političku prevagu unutar određene države ili regiona. Smatram vrlo vjerovatnim da protestni pokreti u Zapadnoj Evropi međusobno komuniciraju, imajući u vidu sličnu prirodu tih protesta“, rekao je on.