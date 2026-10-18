Svečanost se pretvorila u tragediju: Vojnik pao tokom spuštanja užetom, nije mu bilo spasa

Svečanost uoči utakmice američkog fudbala u San Antoniju pretvorila se u tragediju nakon što je pripadnik američkog ratnog vazduhoplovstva pao sa velike visine tokom spuštanja užetom na teren stadiona „Alamodom“.

Nesreća se dogodila juče, neposredno pred početak utakmice Univerziteta Teksas u San Antoniju (UTSA), koji tradicionalno organizuje ceremoniju u čast američkih vojnika i veterana.

U okviru svečanog programa bilo je planirano da se četvorica pripadnika ratnog vazduhoplovstva spuste užetom na teren, i to 15 minuta prije početka susreta.

Međutim, prilikom spuštanja sa konstrukcije iznad semafora jedan od vojnika izgubio je kontrolu i pao na teren.

Medicinske ekipe odmah su reagovale i pružile mu prvu pomoć, nakon čega je na nosilima transportovan u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, nije uspio da preživi.

A U.S. Army officer falls to the field at high speed during a fast rope demonstration gone wrong during the Navy vs UTSA pregame tonight. The officer was attended to on the field and taken to the hospital on a stretcher. There has been no update on his condition but we pray that he was not seriously injured. https://t.co/Q4nOKhhNjn — U.S Military Clips (@usmilihist) October 18, 2026

Njegovu smrt potvrdila je vazduhoplovna baza Nelis u Nevadi, navodeći da je stradali vojnik bio pripadnik 6. eskadrile za borbenu obuku. Njegovo ime za sada nije saopšteno.

Iz UTSA su se oglasili na društvenoj mreži Iks, poručivši da su duboko potreseni nesrećom, dok je gradonačelnica San Antonija Džina Ortiz Džons uputila saučešće.

Zbog tragičnog događaja početak utakmice pomjeren je za desetak minuta.

UTSA je na kraju zabilježio pobjedu rezultatom 38:34, ali je sportski rezultat ostao u sjenci nesreće. Trener domaće ekipe Džef Trejlor nakon utakmice je ovaj događaj okarakterisao kao tragičan.