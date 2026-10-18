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Svečanost se pretvorila u tragediju: Vojnik pao tokom spuštanja užetom, nije mu bilo spasa

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18.10.2026 21:55

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Свечаност се претворила у трагедију: Војник пао током спуштања ужетом, није му било спаса
Foto: X

Svečanost uoči utakmice američkog fudbala u San Antoniju pretvorila se u tragediju nakon što je pripadnik američkog ratnog vazduhoplovstva pao sa velike visine tokom spuštanja užetom na teren stadiona „Alamodom“.

Nesreća se dogodila juče, neposredno pred početak utakmice Univerziteta Teksas u San Antoniju (UTSA), koji tradicionalno organizuje ceremoniju u čast američkih vojnika i veterana.

U okviru svečanog programa bilo je planirano da se četvorica pripadnika ratnog vazduhoplovstva spuste užetom na teren, i to 15 minuta prije početka susreta.

Međutim, prilikom spuštanja sa konstrukcije iznad semafora jedan od vojnika izgubio je kontrolu i pao na teren.

Medicinske ekipe odmah su reagovale i pružile mu prvu pomoć, nakon čega je na nosilima transportovan u bolnicu. Uprkos naporima ljekara, nije uspio da preživi.

Njegovu smrt potvrdila je vazduhoplovna baza Nelis u Nevadi, navodeći da je stradali vojnik bio pripadnik 6. eskadrile za borbenu obuku. Njegovo ime za sada nije saopšteno.

Iz UTSA su se oglasili na društvenoj mreži Iks, poručivši da su duboko potreseni nesrećom, dok je gradonačelnica San Antonija Džina Ortiz Džons uputila saučešće.

Zbog tragičnog događaja početak utakmice pomjeren je za desetak minuta.

UTSA je na kraju zabilježio pobjedu rezultatom 38:34, ali je sportski rezultat ostao u sjenci nesreće. Trener domaće ekipe Džef Trejlor nakon utakmice je ovaj događaj okarakterisao kao tragičan.

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pogibija

vojnik

SAD

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