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Nepovoljna hidrološka situacija donosi probleme: Dio Istočnog Sarajeva ostaje bez vode

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19.10.2026 08:19

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Foto: Pexels/Zulfugar Karimov

Zbog nepovoljnih hidroloških prilika i smanjene izdašnosti izvorišta, na području Istočnog Sarajeva danas će biti uvedene djelimične redukcije u vodosnabdijevanju, saopšteno je iz KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo.

Redukcije će trajati od 11.00 do 18.00 časova, a odnose se na sljedeće zone i ulice:

Prva zona obuhvata naselje Mladićko polje, odnosno Donje Mladice 1, 2, 3 i 4, kao i Gornje Mladice.

Bez vode će biti i potrošači u Ulici trg Miroslava Berjana, u Famosovom naselju, te u dijelu Ulice kasindolskog bataljona, od raskrsnice sa Spasovdanskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom carice Milice.

Druga zona obuhvata Ulicu Zmaj Jovinu, dio Spasovdanske ulice, od Kasindolskog bataljona do kafića „Sidnej“, a zatim do picerije „Mozaik“.

Redukcije će se odnositi i na dio Hilandarske ulice, od Kasindolskog bataljona do picerije „Mozaik“, neparne kućne brojeve u Dečanskoj ulici, kao i ulice Akademika Boriše Starovića i Sime Milutinovića Sarajlije.

Iz „Vodovoda i kanalizacije“ mole građane za razumijevanje i racionalnu potrošnju vode.

Podsjećamo, iz ovog preduzeća su i tokom prethodnog dana najavili djelimične redukcije vode, zbog kako navode nepovoljnih hidroloških prilika i niske izdašnosti izvorišta.

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Istočno Sarajevo

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Vodosnabdijevanje

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