Parastos poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade

U Hramu Svetog Geogrija u Trnovu služi se parastos za poginule pripadnike Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i sve poginule borce i civile u odbrani ove opštine.

Molitveni pomen organizuje Udruženje gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske /Garda/ u znak sjećanja na sudbonosne događaje za ovu jedinicu, 1. i 29. oktobra 1994. godine, kada je tokom neprijateljskih ofanziva život izgubilo 24 gardista u borbama za odbranu Bjelašnice, Treskavice i Trnova.

Parastosu prisustvuju porodice poginulih gardista, članovi Udruženja gardista, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i lokalnih zajednica.

Suorganizatori ovog memorijalnog događaja su opština Trnovo i Boračka organizacija Trnovo.

Nakon parastosa biće položeni vijenci i cvijeće kod centralnog Spomen-obilježje u Trnovu.

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Naredbom komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića formirana je Prva gardijska motorizovana brigada.

Brigadi je određena višestruka namjena: da reprezentuje Republiku Srpsku i Vojsku Republike Srpske, da obezbjeđuje Vrhovnu komandu Republike i Glavni štab Vojske Republike Srpske i da Vrhovna komanda Srpske njome može neposredno intervenisati na ugroženim pravcima, objektima i rejonima.

Osnovna zamisao bila je da Prva gardijska motorizovana brigada bude brigada elitnog sastava dobrovoljno popunjena ljudstvom iz svih krajeva, prenosi Srna.

Prva gardijska motorizovana brigada Glavnog štaba Vojske Srpske osnovana je i svečano postrojena 19. januara 1993. godine, na Bogojavljenje, a nakon probijanja koridora i osvajanja Trnova u julu 1993. godine dislocirana je u Kalinovik i odatle je nastavila ratni put u još većem zamahu.

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U avgustu 1993. godine pristigla je prva generacija mladih gardista, a u julu 1994. godine gardistima se priključila Kalinovačka laka pješadijska brigada.

O ratnom putu Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske snimljen je dokumentarni film "Sinovi Srpske".

Kroz Prvu gardijsku motorizovanu brigadu prošlo je oko 7.100 gardista, a njih 240 ugradilo je život u temelje Republike Srpske.

Film je obuhvatio sva dešavanja od osnivanja brigade, te sva ratišta gdje je učestvovala ova brigada, od platoa Treskavice i Bjelašnice, olovskog i bihaćkog ratišta, kao i ostala područja na kojima su bili gardisti, a ideja o njegovom snimanju potekla je od Predsjedništva Udruženja.