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Poruka iz Kremlja: Rusija nastavlja da vrši udare odmazde!

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18.10.2026 12:48

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Порука из Кремља: Русија наставља да врши ударе одмазде!
Foto: Tanjug/AP

Rusija nastavlja da vrši udare odmazde usmjerene na smanjenje napadačke sposobnosti Kijeva, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Napadi su sada neprestani. Oni su sistematski i masovni. Udari su usmjereni na smanjenje napadačkog potencijala kijevskog režima. To daje rezultate", rekao je Peskov novinarima.

On je dodao da Kijev neće promijeniti tok događaja svojim pokušajima da dronovima napada ruske regije i ocijenio da su to posljednje manifestacije agonije režima.

Rusko Ministarstvo odbrane u međuvremenu je saopštilo da je protivvazdušna odbrana tokom proteklog dana uništila 1.256 ukrajinskih dronova i sedam krstarećih raketa "flamingo".

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Tagovi :

Moskva

Rusija

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