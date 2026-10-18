Papa se obratio vjernicima na Trgu Svetog Petra

Papa Lav se obratio okupljenima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, na svom prvom javnom događaju od kada je prije pet dana operisan zbog raka pluća.

On se osmjehivao sa prozora vatikanske Apostolske palate dok se čvrstim i jasnim glasom obraćao hodočasnicima.

Lav je sam došao do prozora u palati i kao i obično obavio nedjeljno podnevno obraćanje.

Zahvalio je ljudima širom svijeta na molitvama i rekao da će se polako vratiti punoj dužnosti kao vođa Rimokatoličke crkve.

"Nakon što sam prevazišao ovu delikatnu fazu, sada ću postepeno nastaviti sa svojim aktivnostima, uvijek uz Božiju pomoć i vaše molitve", rekao je papa.

On je pozvao hodočasnike koji čekaju pod oblačnim nebom da ostave po strani sve sebične ambicije i služe Bogu "bez kompromisa".

Sedamdesetjednogodišnji papa u utorak je operisan da bi mu bio uklonjen donji režanj desnog plućnog krila.