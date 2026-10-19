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Kina: Vještačka inteligencija kao pomoć u rješavanju pritužbi

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19.10.2026 08:16

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Вјештачка интелигенција је грана рачунарских наука која омогућава машинама да опонашају људске когнитивне функције попут учења, рјешавања проблема и доношења одлука.
Foto: pexels/ Oktay Köseoğlu

Pekinška telefonska linija putem koje građani prijavljuju probleme, podnose pritužbe i traže informacije o javnim uslugama od 2019. godine primila je oko 200 miliona zahtjeva, stopa riješenih predmeta dostigla je 97,3 odsto, dok je zadovoljstvo korisnika iznosilo 97,7 odsto.

Putem broja 12345 stanovnici Pekinga mogu da zatraže informacije o javnom prevozu, stanovanju, zdravstvenim i drugim javnim uslugama, zaposlenju i administrativnim procedurama, kao i da iznesu prijedloge i pritužbe u vezi sa radom institucija.

Zahtjevi se evidentiraju i prosljeđuju nadležnim institucijama, a njihovo rješavanje se prati kako bi građani dobili povratne informacije o preduzetim mjerama.

Značajnu ulogu u unapređenju sistema imaju digitalne tehnologije.

U okviru pekinškog sistema razvijen je digitalni asistent "Đingđing", integrisan u aplikaciju "Đingtung", koji omogućava da se zahtjevi automatski pretvore u tekst, analiziraju pomoću modela vještačke inteligencije i proslijede nadležnim službama.

Korisnici mogu da prilože i fotografije i video-snimke kako bi detaljnije prikazali problem na koji ukazuju.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti usluga osobama sa invaliditetom.

Osobe sa oštećenjem sluha i govora mogu da koriste video-uslugu na znakovnom jeziku na aplikaciji "Vičet", što im omogućava da komuniciraju sa obučenim službenicima, prijave probleme i zatraže pomoć, a njihovi zahtjevi se evidentiraju i prosljeđuju nadležnim službama.

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Usluge ove telefonske linije prilagođene su i stranim državljanima, kojima je dostupna višejezična podrška radi lakšeg dobijanja informacija i rješavanja svakodnevnih problema.

Linija 12345 namijenjena je za zahtjeve koji nisu hitni, dok se za policiju, vatrogasne službe i hitnu medicinsku pomoć koriste posebni brojevi.

Isti broj koristi se i u drugim gradovima i regionima Kine, gdje funkcionišu lokalne linije za prijem zahtjeva građana.

Predstavnici pekinške službe za liniju 12345 ove podatke su predstavili novinarima iz više zemalja koji učestvuju u programu Kineskog međunarodnog centra za komunikaciju sa medijima, prenosi Srna.

Novinari u okviru okviru programa obilaze institucije, medije i kompanije kako bi bolje upoznali Kinu u njen razvoj.

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Vještačka inteligencija

Kina

saobraćaj

Broj telefona

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