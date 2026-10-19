Samo za dva dana kažnjeno 374 pješaka i 496 vozača: Pravila se i dalje masovno krše!

Svjedoci smo brojnih saobraćajnih nezgoda i nesreća, a u kojima su smrtno stradali kako vozači tako i pješaci, međutim i pored negativnih i zabrinjavajućih rezultata, učesnici u saobraćaju svakodnevno krše saobraćajne propise.

Za samo 48 sati kažnjeno je 374 pješaka i 496 vozača

„Pješaci su najranjivija kategorija u saobraćaju. Prilikom saobraćajnih nezgoda oni su najnezaštićeniji. Da bi se jedan živto sačuvao, neophodno je u saobraćaju obratiti pažnju na svaku sitnicu. Kada je riječ o bezbjednosti i podizanju svijesti važno je da djeluje cjelokupno društvo“, rekao je za ATV Tihomir Tadić, inspektor za bezbjednost saobraćaja, PU Banjaluka.

Najčešći faktori saobraćajnih nezgoda

Inspektor Tadić je naglasio da su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća, a posebno onih sa tragičnim ishodom nekontrolisana brzina, nepažnja vozača, ali tu je i odgovornost pješaka da takođe poštuju saobraćajnu signalizaciju te prelaze na naznačenim mjestima sigurnim za kretanje.

„Jedan od najčešćih faktora je korišćenje mobilnih telefona, slušalica, prilikom prelaska pješačkih prelaza ili kolovoza uopšteno“, rekao je Tadić.

Kako Tadić navodi, telefon, slušalice predstavljaju ometajuće faktore u saobraćaju, jasno navedene u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja.

„Mi od starta objašnjavamo djeci da se prilikom prelaska ulice pogleda lijevo i desno, da se oslušne, da se utvrdi da je vozilo sigurno stalo“, rekao je Tadić.

Bahati vozači

Poštovanje pravila je neophodno jer u pitanju nije smo poštovanje zakona i izbjegavanje sankcija već zaštita kako sopstvenog tako i tuđeg života.

„Brzina je ključna u tome da li će doći do nezgode sa lakšim, težim ili tragičnim ishodom“, govori Tadić.

Preglednost i gužve

Neophodno je obraćati pažnju, posebno u gužvama, mjestima gdje saobraćaju gradski autobusi i veća vozila, a gdje se nalaze pješački prelazi.

„Neophodno je da svi učesnici budu strpljivi u saobraćaju jer svako mjesto gdje se izvode radovi, stvaraju se gužve, ali moramo biti tolerantni. Banjaluka je jedan, prije svega administrativni centra, u njoj je registrovano preko 100.000 vozila, kao grad se razvija i veliki je broj vozila koji njom saobraća. To sve kad se spoji, dobiju se te trenutne gužve i gdje su radovi, ali nadam se da će u skorije vrijeme radovi biti završeni i da neće biti gužve“, govori Tadić.