Pao avion u Grčkoj: Poginula dva pilota

Dva pilota poginula su u padu jednomotornog aviona u oblasti Kontariotisa, u grčkoj regiji Pijerija, u nedjelju, 19. oktobra.

Okolnosti nesreće još nisu razjašnjene, a istražitelji ispituju mogućnost tehničkog kvara i ljudske greške.

Prema dosadašnjim informacijama, pilot je pokušavao da sleti na pistu aerokluba u Kontariotisi kada je avion iznenada izgubio visinu i srušio se.

Prema izvještajima članova aerokluba, koji su razgovarali sa jednim od pilota svega nekoliko sekundi prije nesreće, nije bilo naznaka da avion ima tehničkih problema.

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Kako prenosi grčka televizija ANT1, let je protekao rutinski i do trenutka nesreće nije prijavljen nikakav kvar.

Avion je prethodno izveo nizak prelet, a zatim ponovo dobio na visini kako bi napravio zaokret i poravnao se sa pistom. Letjelica se tako nalazila u završnoj fazi prilaska prije sletanja kada je došlo do nesreće.

Policija je do sada obavila dio istražnih radnji, dok se čekaju nalazi Komiteta za istragu vazduhoplovnih nesreća, koji bi trebalo da pomognu u utvrđivanju tačnog uzroka pada.

Za sada nije poznato šta je dovelo do gubitka visine i rušenja aviona, prenosi Telegraf.