Oglasio se Institut: Zabrinjavajući podaci iz Srpske, 34 pacijenta u bolnicama zbog teških infekcija

U bolnicama u Republici Srpskoj 34 pacijenta su hospitalizovana zbog teške akutne respiratorne infekcije, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

Prema podacima Instituta, u Univerzitetskom kliničkom centru hospitalizovano je 13 pacijenata, u prijedorskoj Bolnici osam, u bolnicama u Doboju i Bijeljini po tri pacijenta, u zvorničkoj Bolnici dva i u bolnici u Nevesinju pet.

Ovi slučajevi prijavljeni su od 5. do 11. oktobra.

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj u ovom periodu su prijavili 4.423 akutne respiratorne infekcije, registrovano je i 266 oboljenja sličnih gripu, a najveća učestalost je u regijama Trebinja i Foče.

"Najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih infekcija najviše obolijevali najmlađi", naveli su u Institutu.

Iz Instituta su podsjetili da vakcinacija protiv gripa u Republici Srpskoj počinje tokom novembra zbog prelaska sa četvorovalentne na trovalentnu vakcinu.

"Za ovogodišnju sezonu naručili smo 18.000 doza namijenjenih kategorijama stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, te dodatnih 2.500 doza za građane koji žele da se vakcinišu o svom trošku. O detaljima i cijeni građani će biti blagovremeno obaviješteni", naveli su iz Instituta.

Vakcinacija će biti organizovana u ambulanti za imunizaciju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koja se nalazi u zgradi pored Muzičke škole, u Ulici Jovana Dučića u Banjaluci, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova, kao i u regionalnim centrima Instituta.

Prema podacima kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija za početak oktobra, aktivnost virusa influence je blago povišena i stabilna.