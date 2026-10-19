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Jak zemljotres i u Rumuniji

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19.10.2026 11:03

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u ponedjeljak, 19. oktobra 2026 u 10.51 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 50 kilometara od Buzaua.

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Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 120,5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Tagovi :

Rumunija

Zemljotres

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