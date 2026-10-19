Jak zemljotres i u Rumuniji

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u ponedjeljak, 19. oktobra 2026 u 10.51 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je 50 kilometara od Buzaua. Svijet Jak zemljotres pogodio Grčku Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 120,5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.