U Valensiji proglašen crveni meteo alarm: Oluja Adam odnijela dva života

Prolazak oluje Adam kroz Španiju ovog vikenda odnio je dva ljudska života i nastavlja da izaziva incidente i poplave u Sredozemnom moru i na Balearskim ostrvima, prenosi RTVE.

Danas je došlo do velikih poplava u Olivi gdje su spasilačke akcije u toku, a stanovnicima je zatraženo ili da ostanu u kućama ili da se evakuišu.

Poplave su prijavljene i u Gandiji i Deniji, a državna meteorološka agencija predviđa da će se nestabilna situacija danas nastaviti i na Balearskim ostrvima sa olujama veoma jakog ili bujičnog intenziteta.

Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) pridružila se službama za vanredne situacije u reagovanju na upozorenja o poplavama u gradu Oliva i na Balearskim ostrvima.

Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town. Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 19, 2026

Delegat vlade u Valensijanskoj zajednici Pilar Bernabe upozorila je da je šest opština duž obale, od juga Gandije do Olive, odsječeno i neprohodno zbog bujičnih kiša koje je donijela oluja Adam.

Za skoro 81.000 učenika u provinciji Valensija nastava je obustavljena, kao i za približno 22.000 njih u provinciji Alikante, posebno u gradovima koji su jako pogođeni kišama kao što su Denija, Pego, Šabija i Kalpe, između ostalih.

Španski premijer Pedro Sančez objavio je poruku na društvenim mrežama pozivajući stanovnike pogođenih područja da izbjegavaju putovanja i ostanu na višim spratovima zgrada, prenosi dnevnik "Pais".

🔴 #Espagne | 2 jours de pluies intenses et persistantes sont attendus aujourd’hui et demain dans la Communauté valencienne. Plusieurs localités sont déjà touchées par des inondations, comme ici à Pego, au sud de #Valence. #Valencia #Dana https://t.co/caMBXC92g6 — Flav BL (@flav_BL75) October 18, 2026

- Budite izuzetno oprezni, posebno na južnoj obali Valensije i na sjeveru Alikantea. Spasilačke operacije su u toku u teško dostupnim područjima - napisao je Sančez, koji je situaciju u Valensijskoj zajednici opisao kao "veoma komplikovanu", prenosi Tanjug.