Logo

U Valensiji proglašen crveni meteo alarm: Oluja Adam odnijela dva života

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 11:33

Komentari:

0
Поплава у Валенсији
Foto: Društevna mreža X/Volcaholic

Sistem autonomne samouprave Valensije (Generalitet) proglasio je danas crveni meteo-alarm zbog oluje Adam, prenijeli su danas španski mediji.

Prolazak oluje Adam kroz Španiju ovog vikenda odnio je dva ljudska života i nastavlja da izaziva incidente i poplave u Sredozemnom moru i na Balearskim ostrvima, prenosi RTVE.

Danas je došlo do velikih poplava u Olivi gdje su spasilačke akcije u toku, a stanovnicima je zatraženo ili da ostanu u kućama ili da se evakuišu.

Poplave su prijavljene i u Gandiji i Deniji, a državna meteorološka agencija predviđa da će se nestabilna situacija danas nastaviti i na Balearskim ostrvima sa olujama veoma jakog ili bujičnog intenziteta.

Vojna jedinica za vanredne situacije (UME) pridružila se službama za vanredne situacije u reagovanju na upozorenja o poplavama u gradu Oliva i na Balearskim ostrvima.

Delegat vlade u Valensijanskoj zajednici Pilar Bernabe upozorila je da je šest opština duž obale, od juga Gandije do Olive, odsječeno i neprohodno zbog bujičnih kiša koje je donijela oluja Adam.

Za skoro 81.000 učenika u provinciji Valensija nastava je obustavljena, kao i za približno 22.000 njih u provinciji Alikante, posebno u gradovima koji su jako pogođeni kišama kao što su Denija, Pego, Šabija i Kalpe, između ostalih.

Španski premijer Pedro Sančez objavio je poruku na društvenim mrežama pozivajući stanovnike pogođenih područja da izbjegavaju putovanja i ostanu na višim spratovima zgrada, prenosi dnevnik "Pais".

- Budite izuzetno oprezni, posebno na južnoj obali Valensije i na sjeveru Alikantea. Spasilačke operacije su u toku u teško dostupnim područjima - napisao je Sančez, koji je situaciju u Valensijskoj zajednici opisao kao "veoma komplikovanu", prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

Valensija

meteoalarm

crveni meteoalarm

Oluja

Komentari (0)

Pročitajte više

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Svijet

Spremaju se za najgore – obustavljena nastava u školama, jedinice za vanredne situacije raspoređene

5 h

0
Европа гори: Рат на улицама, хиљаде ухапшених, нереди се шире и на друге земље

Svijet

Evropa gori: Rat na ulicama, hiljade uhapšenih, neredi se šire i na druge zemlje

18 h

3
Мурињо поново напао шпански савез: "Смири се и зачепи"

Fudbal

Murinjo ponovo napao španski savez: "Smiri se i začepi"

1 d

0
Италија застава туристичка земља

Svijet

Rim produžio suspenziju Šengena sa Španijom

3 d

0

Više iz rubrike

Хаос се наставља: Блокирали Лувр, премијер заказао хитан кризни састанак

Svijet

Haos se nastavlja: Blokirali Luvr, premijer zakazao hitan krizni sastanak

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Jak zemljotres i u Rumuniji

2 h

0
земљотрес пукотине напукао зид

Svijet

Jak zemljotres pogodio Grčku

3 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.

Svijet

Riter: Zelenski napravio kobnu grešku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

"Nema prodaje Elektroprivrede Srpske"

13

14

Iz groba izvadio urnu s pepelom, optužen za povredu groba

13

10

Vođa sekte dobio još 33 godine zatvora: Seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica

13

03

Dodik: Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati

12

54

Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima