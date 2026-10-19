Viktorijini anđeli ponovo na pisti: Jedan detalj oduševio publiku, drugi izazvao lavinu kritika

Najpoznatija modna revija donjeg veša na svijetu, Victoria’s Secret Fashion Show, održana je u Los Anđelesu, uz nastupe muzičkih zvijezda, poznatih manekenki i Kajli Džener u grudnjaku vrijednom 50 miliona dolara.

Najpoznatija modna revija donjeg veša na svijetu ponovo je okupila slavne manekenke, muzičke zvijezde i brojne poznate ličnosti. Revija Victoria’s Secret Fashion Show održana je u nedjelju uveče, 18. oktobra, u Los Anđelesu, a ovogodišnje izdanje obilježili su povratak prepoznatljivih „anđela“, spektakularna krila, muzički nastupi i pojavljivanje Kajli Džener u čuvenom Fantasy Bra grudnjaku, čija se vrijednost procjenjuje na 50 miliona dolara.

Viktorija Sikret Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Ipak, dok su pojedini izgledi oduševili ljubitelje mode, na društvenim mrežama pojavile su se i kritike na račun kostima, krila i izbora zvijezde koja je dobila jednu od najprestižnijih uloga na reviji.

Bela Hadid otvorila reviju, Gigi i Adrijana Lima među glavnim zvijezdama

Jedan od najzapaženijih trenutaka večeri bio je izlazak Bele Hadid, koja je otvorila reviju u zelenoj kombinaciji inspirisanoj proljećem. Posebnu pažnju privukla su njena krila ukrašena cvjetnim motivima, koja su upotpunila cijeli izgled.

#DeDiversión | La californiana Bella Hadid fue la encargada de abrir la glamurosa pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, marcando el inicio de una noche llena de brillo y sensualidad. https://t.co/KPKLRh3Jc3 — Diario El Salvador (@elsalvador) October 19, 2026

Njena sestra Gigi Hadid takođe je prošetala pistom, a pojavile su se i neke od najpoznatijih manekenki koje se godinama povezuju sa brendom, među njima Adrijana Lima, Alesandra Ambrosio, Kendis Svonepol i Elsa Hosk.

#DeDiversión | Los ángeles de Victoria’s Secret volvieron a agitar sus alas ante los ojos del mundo con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner. Fotos: AFP — Diario El Salvador (@elsalvador) October 19, 2026

Posebno se izdvojila i Anok Jai, koja je nosila efektnu kreaciju u obliku velikog cvijeta, dok su različiti modeli krila i šarene kombinacije donjeg veša pratili koncept revije posvećen godišnjim dobima.

Ovogodišnji događaj održan je u studijskom kompleksu Sony Pictures u Kaliforniji, a povratak u Los Anđeles predstavljao je promjenu u odnosu na prethodna izdanja, koja su godinama bila snažno povezana sa Njujorkom.

Kajli Džener u grudnjaku od 50 miliona dolara

Jedan od najvećih trenutaka večeri bila je pojava Kajli Džener, koja je prvi put prošetala pistom revije Victoria’s Secret. Za njen debi odabran je čuveni Fantasy Bra, ukrašen dijamantima i povezan sa nakitom kućom Jacob & Co.

Kajli Džener Instagram/printscreen

Vrijednost ovog komada procjenjuje se na 50 miliona dolara, a njegov povratak posebno je značajan jer Fantasy Bra nije bio dio revije od 2018. godine.

Međutim, izbor Kajli Džener izazvao je i podijeljene reakcije. Dok su jedni pozdravili njen debi i spektakularni komad nakita, drugi su smatrali da je ova privilegija trebalo da pripadne nekoj od manekenki koje su godinama gradile imidž brenda.

Kajli Džener Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Na društvenim mrežama pojavili su se komentari o tome da su iskusni „anđeli“ zaslužili priliku da nose najpoznatiji grudnjak revije, umjesto poznate rijaliti zvijezde i preduzetnice.

Ko je pjevao na reviji?

Ovogodišnji muzički program obilježile su ženske izvođačice, koje su nastupale u skladu sa različitim tematskim cjelinama revije.

Na sceni su se pojavile:

- Megan Morojn – kantri pjevačica koja je privukla pažnju ružičastom kombinacijom i velikim krilima.

- Tejt Mekrej – nastupila je u crvenoj korsetnoj kombinaciji, a u jednom trenutku dijelila je pistu sa Gigi Hadid.

- Ketsi – djevojačka grupa izvela je pjesmu „Pinky Up“ tokom segmenta posvećenog liniji PINK.

- Megan D Stalion – nastupila je u futurističkom srebrnom izdanju sa metalik krilima, izvodeći i pjesmu „Body“.

Kesti Tanjug/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Ipak, nastupi nisu prošli bez kritika. Pojedini gledaoci smatrali su da su Megan Moroun i članice grupe Ketsi ponekad bile postavljene tako da ometaju pogled na manekenke koje su hodale pistom.

To je izazvalo raspravu o tome da li muzički nastupi treba da budu u drugom planu ili da ravnopravno dijele pažnju sa modnim dijelom programa.

Krila i kostimi podijelili publiku

Iako su velika krila jedan od najprepoznatljivijih simbola Victoria’s Secret revije, upravo su ona bila među glavnim metama kritika nakon ovogodišnjeg događaja.

Pojedini gledaoci smatrali su da su određeni kostimi izgledali jeftinije u poređenju sa ranijim izdanjima, kada su raskošni detalji, drago kamenje i složene konstrukcije krila bili jedan od glavnih aduta brenda.

Posebno su se komentarisali pojedini dodaci, kao i izgled Alesandre Ambrosio, čiji su dijelovi kostima neki korisnici društvenih mreža upoređivali sa kapom za tuširanje ili čaršavom.

candice swanepoel walks for the 2026 victoria’s secret fashion show https://t.co/bwYA6XBhF1 — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) October 18, 2026

Kritike su se odnosile i na stilizaciju segmenta PINK, u kojem su pojedini gledaoci smatrali da je bilo previše slojeva, mrežastih materijala i dodataka.

S druge strane, nisu svi bili nezadovoljni. Pojedini izgledi, uključujući krila Tejt Mekrej i određene zlatne kombinacije, dobili su pohvale, što pokazuje da su reakcije publike bile podijeljene, a ne isključivo negativne.

Revija inspirisana godišnjim dobima

Kreativni direktor Adam Selman osmislio je ovogodišnju reviju oko proljeća, ljeta, jeseni i zime, uz dva različita zimska segmenta. Cvetni motivi, pahulje i metalik detalji pratili su koncept.

Povratak legendarnog Fantasy Bra grudnjaka

Posljednji put prije ovogodišnje revije ovaj čuveni komad bio je predstavljen 2018. godine, kada ga je nosila Elsa Hosk. Ovog puta u njemu se pojavila Kajli Džener.

Kylie Jenner wore the Victoria's Secret Fantasy Bra worth $50 million The bra features 4,410 diamonds and took more than 1,000 hours to create The bra is now the most valuable Fantasy Bra ever made https://t.co/wjCgdA7CcT — Complex Style (@ComplexStyle) October 19, 2026

Bela Hadid ponovo među glavnim licima brenda

Manekenka je reviju Victoria’s Secret prvi put prošetala 2016. godine, a na pistu se vratila 2024. i 2025. godine. Ovogodišnji izlazak bio joj je četvrti na ovoj reviji.

Povratak u Los Anđeles

Iako je Victoria’s Secret Fashion Show tokom godina održavan u različitim gradovima, uključujući London, Pariz i Šangaj, Njujork je dugo bio njegov glavni dom. Ovogodišnje izdanje u Los Anđelesu donijelo je promjenu ambijenta.

Revija koja i dalje izaziva rasprave

Victoria’s Secret je posljednjih godina pokušao da promijeni imidž i odgovori na ranije kritike zbog promovisanja nedostižnih standarda ljepote. Povratkom revije 2024. godine, nakon pauze od šest godina, brend je nastojao da spoji prepoznatljivi glamur sa raznovrsnijim izborom manekenki.

I ovogodišnje izdanje pokazalo je koliko je teško zadovoljiti publiku koja od revije očekuje istovremeno spektakl, vrhunsku modu i nešto novo.

Dok jedni pozdravljaju povratak velikih krila i poznatih lica, drugi smatraju da brend još traži pravu mjeru između nekadašnjeg luksuza i novog pravca.

Jedno je sigurno, revija je i ove godine izazvala brojne reakcije, a rasprava o tome da li su kostimi ispunili očekivanja pokazuje da Victoria’s Secret i dalje ima snažan uticaj na svijet popularne kulture i mode.