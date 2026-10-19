IT stručnjak (47) pokazivao polni organ tokom leta za Zagreb

Putnik kompanije „Rajaner“ uhapšen je neposredno nakon slijetanja aviona na zagrebački aerodrom zbog neprimjerenog ponašanja tokom leta.

Muškarac je priveden oko 00.49 časova na Međunarodnom aerodromu „Franjo Tuđman“, u noći između subote i nedjelje.

Doputovao u Zagreb poslovno

Riječ je o 47-godišnjem IT stručnjaku W. J. M., koji je u Zagreb doputovao poslovno, piše „Jutarnji list“.

Zbog ponašanja u avionu priveden je pred sud. Prema policijskoj prijavi, tokom leta narušavao je javni red i mir te vrijeđao moralna osjećanja ostalih putnika.

Naime, sve vrijeme je držao noge podignute na naslon sjedišta ispred sebe. Budući da je nosio škotski kilt bez donjeg veša, ostali putnici i članovi kabinskog osoblja bili su izloženi pogledu na njegov polni organ.

Kažnjen sa 200 evra

Policija je protiv njega podnijela prijavu zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pred nadležnim opštinskim sudom muškarac je priznao krivicu, nakon čega mu je izrečena novčana kazna od 200 evra.

S obzirom na to da je jedan dan proveo u policijskom pritvoru na aerodromu, što se obračunava u iznosu od 39,82 evra, taj iznos biće mu oduzet od ukupne kazne.

Nakon što presuda postane pravosnažna, moraće da plati preostalih 160,18 evra, prenosi Avaz