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IT stručnjak (47) pokazivao polni organ tokom leta za Zagreb

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19.10.2026 12:01

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Putnik kompanije „Rajaner“ uhapšen je neposredno nakon slijetanja aviona na zagrebački aerodrom zbog neprimjerenog ponašanja tokom leta.

Muškarac je priveden oko 00.49 časova na Međunarodnom aerodromu „Franjo Tuđman“, u noći između subote i nedjelje.

Doputovao u Zagreb poslovno

Riječ je o 47-godišnjem IT stručnjaku W. J. M., koji je u Zagreb doputovao poslovno, piše „Jutarnji list“.

Zbog ponašanja u avionu priveden je pred sud. Prema policijskoj prijavi, tokom leta narušavao je javni red i mir te vrijeđao moralna osjećanja ostalih putnika.

Naime, sve vrijeme je držao noge podignute na naslon sjedišta ispred sebe. Budući da je nosio škotski kilt bez donjeg veša, ostali putnici i članovi kabinskog osoblja bili su izloženi pogledu na njegov polni organ.

Kažnjen sa 200 evra

Policija je protiv njega podnijela prijavu zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pred nadležnim opštinskim sudom muškarac je priznao krivicu, nakon čega mu je izrečena novčana kazna od 200 evra.

S obzirom na to da je jedan dan proveo u policijskom pritvoru na aerodromu, što se obračunava u iznosu od 39,82 evra, taj iznos biće mu oduzet od ukupne kazne.

Nakon što presuda postane pravosnažna, moraće da plati preostalih 160,18 evra, prenosi Avaz

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Zagreb

Rajaner

Muški polni organ

skandal

incident

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