Lavrov stiže u Teheran, Tramp podržao Netanjahua na predstojećim izborima

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je i dalje na snazi predlog Teherana da se Ormuski moreuz otvori u roku od sedam dana, nakon čega bi počeli pregovori sa SAD.

Novi iranski ministar odbrane, stručnjak za raketnu tehnologiju, stupio je na dužnost, dok je američki predsjednik Donald Tramp podržao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim parlamentarnim izborima.

Arakči je rekao da bi Ormuski moreuz bio otvoren šestog dana, a pregovori sa Vašingtonom počeli sedmog, ukoliko SAD prihvate iranske uslove. Teheran traži ukidanje blokade svojih luka i naftnih sankcija, kao i okončanje neprijateljstava u regionu, dok Vašington insistira na rješavanju pitanja iranskog nuklearnog programa.

Iranski parlament izabrao je Mehrdada Ahlagija Ketabčija za ministra odbrane sa 237 glasova za i 15 protiv. Ketabči (68), stručnjak za raketnu i odbrambenu tehnologiju sa više od 42 godine iskustva, naslijedio je Nasirzadeha, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru. I on je pod američkim sankcijama, kao i sankcijama UN.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stiže danas u Teheran, gdje će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju bilateralnih sporazuma, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Britanska organizacija za pomorsku trgovinu saopštila je da je tegljač sjeveroistočno od Hor Fakana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođen sa dva projektila nepoznatog porijekla. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a plovilo je nastavilo plovidbu uprkos oštećenjima.

U Jemenu se nastavljaju sukobi vladinih snaga i Huta. Vojska međunarodno priznate vlade tvrdi da je napredovala na frontu u južnom dijelu Taiza.

Američki predsjednik Donald Tramp podržao je kandidaturu Netanjahua za novi mandat, nazvavši ga snažnim liderom i ključnim partnerom SAD u suprotstavljanju Iranu. Upozorio je da bi Vašington mogao sam da preuzme taj zadatak ukoliko Izrael dobije drugog premijera, dodajući da su iranske vojne i finansijske sposobnosti sistematski oslabljene.

(RTS)