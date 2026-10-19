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Lavrov stiže u Teheran, Tramp podržao Netanjahua na predstojećim izborima

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19.10.2026 06:42

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Мушкарац разговара мобилним телефоном док сједи на мотоциклу испред билборда са портретима покојног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, у средини, покојних лидера либанске групе Хезболах Хасана Насралаха, други с десне стране, и Хашема Сафиедина, лијево, покојног команданта снага Кудс Иранске револуционарне гарде, генерала Касема Сулејманија, другог с лијеве стране, и високог команданта Гарде, генерала Абаса Нилфорушана, који су погинули у израелским и америчким нападима. Билборд се налази на Тргу Исламске револуције у Техерану, у Ирану, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je i dalje na snazi predlog Teherana da se Ormuski moreuz otvori u roku od sedam dana, nakon čega bi počeli pregovori sa SAD.

Novi iranski ministar odbrane, stručnjak za raketnu tehnologiju, stupio je na dužnost, dok je američki predsjednik Donald Tramp podržao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na predstojećim parlamentarnim izborima.

Arakči je rekao da bi Ormuski moreuz bio otvoren šestog dana, a pregovori sa Vašingtonom počeli sedmog, ukoliko SAD prihvate iranske uslove. Teheran traži ukidanje blokade svojih luka i naftnih sankcija, kao i okončanje neprijateljstava u regionu, dok Vašington insistira na rješavanju pitanja iranskog nuklearnog programa.

Iranski parlament izabrao je Mehrdada Ahlagija Ketabčija za ministra odbrane sa 237 glasova za i 15 protiv. Ketabči (68), stručnjak za raketnu i odbrambenu tehnologiju sa više od 42 godine iskustva, naslijedio je Nasirzadeha, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima u februaru. I on je pod američkim sankcijama, kao i sankcijama UN.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stiže danas u Teheran, gdje će sa iranskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju bilateralnih sporazuma, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Britanska organizacija za pomorsku trgovinu saopštila je da je tegljač sjeveroistočno od Hor Fakana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođen sa dva projektila nepoznatog porijekla. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a plovilo je nastavilo plovidbu uprkos oštećenjima.

U Jemenu se nastavljaju sukobi vladinih snaga i Huta. Vojska međunarodno priznate vlade tvrdi da je napredovala na frontu u južnom dijelu Taiza.

Američki predsjednik Donald Tramp podržao je kandidaturu Netanjahua za novi mandat, nazvavši ga snažnim liderom i ključnim partnerom SAD u suprotstavljanju Iranu. Upozorio je da bi Vašington mogao sam da preuzme taj zadatak ukoliko Izrael dobije drugog premijera, dodajući da su iranske vojne i finansijske sposobnosti sistematski oslabljene.

(RTS)

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Benjamin Netanjahu

Teheran

Donald Tramp

Iran

Izrael

Sukob

izbori

Ormuski moreuz

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