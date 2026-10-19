Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Obezbjedićemo da RiTE Ugljevik ponovo radi, te pripremamo dva seta mjera, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić
"Pripremićemo dva seta mjera dugoročne i kratkoročne mjere. RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana, Obezbijedićemo ugalj", rekao je Minić.
Kada su u pitanju dugoročne mjere, Minić je rekao da se tu radi o procesu eksproprijacije.
"Moramo čekati neke ostavinske rasprave i zakonske nasljednik, što je nedopustivo kada su infrastrukturni projekti. Donijećemo zakon o strateškoj infrastrukturi gdje će ući energetika i saobraćaj i sve ono što je bitno. U cijelom svijetu, infrastruktura koja je strateška ne može da bude nekim tromim zakonima", rekao je Minić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
10
13
03
12
54
Trenutno na programu