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Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

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19.10.2026 12:54

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РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Obezbjedićemo da RiTE Ugljevik ponovo radi, te pripremamo dva seta mjera, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić

"Pripremićemo dva seta mjera dugoročne i kratkoročne mjere. RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana, Obezbijedićemo ugalj", rekao je Minić.

Kada su u pitanju dugoročne mjere, Minić je rekao da se tu radi o procesu eksproprijacije.

"Moramo čekati neke ostavinske rasprave i zakonske nasljednik, što je nedopustivo kada su infrastrukturni projekti. Donijećemo zakon o strateškoj infrastrukturi gdje će ući energetika i saobraćaj i sve ono što je bitno. U cijelom svijetu, infrastruktura koja je strateška ne može da bude nekim tromim zakonima", rekao je Minić.

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Savo Minić

RiTE Ugljevik

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