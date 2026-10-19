Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

"Pripremićemo dva seta mjera dugoročne i kratkoročne mjere. RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana, Obezbijedićemo ugalj", rekao je Minić.

Kada su u pitanju dugoročne mjere, Minić je rekao da se tu radi o procesu eksproprijacije.

"Moramo čekati neke ostavinske rasprave i zakonske nasljednik, što je nedopustivo kada su infrastrukturni projekti. Donijećemo zakon o strateškoj infrastrukturi gdje će ući energetika i saobraćaj i sve ono što je bitno. U cijelom svijetu, infrastruktura koja je strateška ne može da bude nekim tromim zakonima", rekao je Minić.