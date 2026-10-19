Balukčić povećao prednost

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Foto: Srna

Kandidat HDZ-a 1990 Igor Balukčić sa osvojena 3.202 glasa vodi u trci za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.

Kandidat SDP-a Ivan Begić je iza njega sa osvojenih 2.848 glasova. Kada je riječ o potpredsjedniku Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, u prednosti je Ramiz Salkić sa osvojih 11.496 glasova, dok Ćamil Duraković ima 7.513 glasa, prenosi Srna.

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