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Haos se nastavlja: Blokirali Luvr, premijer zakazao hitan krizni sastanak

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19.10.2026 11:24

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Хаос се наставља: Блокирали Лувр, премијер заказао хитан кризни састанак
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Studenti u Francuskoj blokirali su jutros muzej Luvr u znak podrške srednjoškolskom pokretu koji posljednjih sedmica protestuje tražeći bolje uslove i veća ulaganja u obrazovanje.

Luvr nije mogao da otvori svoja vrata u devet časova, kada počinje radno vrijeme, zbog prisustva mladih demonstranata koji su rekli da se „ponose što blokiraju najveći muzej na svijetu“, prenio je „Figaro“.

Prema navodima uprave Luvra, ta ustanova nema nikakve veze sa protestima i zato ne treba da bude blokirana.

Demonstracije i blokade škola i univerziteta u Francuskoj počele su krajem septembra, a tokom protesta uhapšeno je više hiljada učenika i studenata, dok je povrijeđeno oko 1.000 policajaca.

Francuska protest

Učenici se bune zbog prenatrpanih učionica, nedostatka kadrova u školama i lošeg stanja školskih zgrada.

Od 10 časova ovog ponedjeljka, Sebastijan Lekornu predsjedava, zajedno sa desetak ministara, međuresornom kriznom jedinicom koja se fokusira na tri oblasti: ekonomiju i trgovinu, bezbjednost i pravno praćenje.

Očekuje se da će se obratiti javnosti nakon ovog sastanka.

(Telegraf)

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Francuska

protesti u Francuskoj

Luvr

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