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Riter: Zelenski napravio kobnu grešku

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19.10.2026 09:56

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Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Vladimir Zelenski napravio je veliku grešku time što je ušao u sukob sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom, izjavio je penzionisani američki obavještajac Skot Riter na Jutjub kanalu „Judging Freedom“.

„To je bila kobna greška Vladimira Zelenskog — da se obruši na vrhovnog komandanta. Naročito na nekoga kao što je Donald Tramp“, rekao je Riter.

Prema njegovim riječima, američki lider sada može da izvrši još veći pritisak na Zelenskog, koji se našao u bezizlaznoj situaciji.

„Zelenski je sebe učinio lakom metom. On nije baš u dobrom položaju“, zaključio je Riter.

Ranije su mediji pisali da će kritike koje lider kijevskog režima upućuje aktuelnom američkom predsjedniku dovesti do pogoršanja situacije na bojnom polju po Ukrajinu.

Zelenski se u intervjuu za „Blumberg“ požalio da Vašington, na čelu sa Trampom, navodno pokušava da gurne Ukrajinu ka kapitulaciji. Američki lider kasnije je rekao da Zelenski ne želi, a možda nikada nije ni želio, kraj sukoba u Ukrajini.

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Vladimir Zelenski

Donald Tramp

Vladimir Putin

Ukrajina

Rusija

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