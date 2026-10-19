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Nesnosan smrad širi se u Gacku, kvalitet vazduha upitan

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19.10.2026 10:44

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Депонија Требиње
Foto: ATV

Nesnosan smrad i dim širi se već nekoliko dana u Gacku, a sve zbog požara da deponiji gdje se vatra sa guma proširila i na ostalo smeće.

Direktor „Komusa“ Gacko Saša Slijepčević rekao je za ATV da su, prema njegovim saznanjima, gume zapalila lica romske nacionalnosti koja borave u neposrednoj blizini deponiji.

“Problem je i što „Komus“ nema odgovarajuću mehanizaciju da sanira ovakvu situaciju. Komus nema mehanizaciju kojom može da rješava ovakve incidente. Za to je potrebna teška gusjenična mehanizacija“, rekao je Slijepčević za ATV.

Slijepčević dodaje da će nastojati da ovaj problem što prije riješe.

Komandir TVJ Gacko Žarko Rudović kaže da je proteklih dana u ovoj opštini bilo više požara na različitim lokacijama.

Sve ovo itekako utiče na kvalitet vazduha u ovoj opštini, ali preciznijih podataka nema jer uređaji koji kontrolišu kvalitet vazduha u Gacku nisu u funkciji.

“Za Gacko imamo podatke samo za azotne okside koji su u redu i prekoračuju granične vrijednosti.Za PM10 i SO2 ne rade im uređaji tako da nemamo podataka. Termoelektrana Gacko upravlja stanicom i održava je.” rekla je za ATV Ranka Radić načelnik odjeljenja za životni sredini u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

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Tagovi :

Deponija

Gacko

Kvalitet vazduha

smeće

požar

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