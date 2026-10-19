Važno: O termo pogonima u Republici Srpskoj

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o stanju u termo pogonima u Republici Srpskoj.

Ima li spasa za dvije termoelektrane u Srpskoj? Kada će TE Ugljevik na mrežu? Kolika je odgovornost na TE Gacko? Ima li rješenja za nagomilane probleme? Za „Važno“ govore Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik i Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko. Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Bojan Nosović. „Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.