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Važno: O termo pogonima u Republici Srpskoj

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Izvor:

ATV

19.10.2026 10:48
Важно: О термо погонима у Републици Српској
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o stanju u termo pogonima u Republici Srpskoj.

Ima li spasa za dvije termoelektrane u Srpskoj?

Kada će TE Ugljevik na mrežu?

Kolika je odgovornost na TE Gacko?

Ima li rješenja za nagomilane probleme?

Za „Važno“ govore Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik i Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Bojan Nosović.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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ATV

važno

Bojan Nosović

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