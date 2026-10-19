Važno: O termo pogonima u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o stanju u termo pogonima u Republici Srpskoj.
Ima li spasa za dvije termoelektrane u Srpskoj?
Kada će TE Ugljevik na mrežu?
Kolika je odgovornost na TE Gacko?
Ima li rješenja za nagomilane probleme?
Za „Važno“ govore Žarko Novaković, direktor RiTE Ugljevik i Maksim Skoko, direktor RiTE Gacko.
Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Bojan Nosović.
„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.
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