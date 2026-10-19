U Banjaluci konferencija za novinare rukovodstva Srpske

Autor:ATV redakcija
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Rukovodstvo Republike Srpske održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Srpske.
Konferencija za novinare biće održana sa početkom u 12.45 časova u Palati Republike, prenosi Srna.
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