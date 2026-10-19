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U Banjaluci konferencija za novinare rukovodstva Srpske

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19.10.2026 11:56

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Палата Републике (некада зграда Хипотекарне банке) је званично сједиште предсједника Републике Српске. Налази се у улици Бана Милосављевића 4, у Бањој Луци.
Foto: ATV

Rukovodstvo Republike Srpske održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare, najavljeno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Konferencija za novinare biće održana sa početkom u 12.45 časova u Palati Republike, prenosi Srna.

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Palata Republike Srpske

Konferencija

kabinet predsjednika

konferencija za medije

saopštenje

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