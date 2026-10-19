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Minić: Vlasti u FBiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima

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19.10.2026 10:29

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić apelovao je na vlasti u Federaciji BiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima, kao i bezbjednost imovine i nasljeđa Srba u ovom entitetu, ističući da je nedopustivo da su srpska groblja u FBiH sve češće meta vandalskih napada.

"Slučaj skrnavljenja nadgrobnih spomenika u Vučinićima kod Kladnja još je jedan vandalski čin nad srpskim narodom", napisao je Minić na "Iksu".

On je naglasio da porodice koje su izgubile svoje domove zaslužuju da bar grobovi njihovih najmilijih počivaju u miru.

Na srpskom groblju u selu Vučinići kod Kladnja protekle sedmice uočeni su porušeni nadgrobni spomenici.

Na popisu stanovništva 1991. godine na području opštine Kladanj živjelo je najmanje 4.100 Srba ili 26 odsto, a na popisu 2013. godine svega 107 Srba ili 0,9 odsto

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Savo Minić

Predsjednik Vlade

FBiH

srpski povratnici

Srpski povratnici FBiH

Komentari (4)

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