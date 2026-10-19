Minić: Vlasti u FBiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima

Premijer Republike Srpske Savo Minić apelovao je na vlasti u Federaciji BiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima, kao i bezbjednost imovine i nasljeđa Srba u ovom entitetu, ističući da je nedopustivo da su srpska groblja u FBiH sve češće meta vandalskih napada.

"Slučaj skrnavljenja nadgrobnih spomenika u Vučinićima kod Kladnja još je jedan vandalski čin nad srpskim narodom", napisao je Minić na "Iksu".

Nedopustivo je da srpska groblja u Federaciji BiH sve češće budu meta vandalskih napada. Slučaj skrnavljenja nadgrobnih spomenika u Vučinićima kod Kladnja još je jedan vandalski čin nad srpskim narodom. Apelujem na vlasti u FBiH da obezbijede normalan život srpskim povratnicima, kao i bezbjednost imovine i nasljeđa Srba u ovom entitetu. Porodice koje su izgubile svoje domove zaslužuju da bar grobovi njihovih najmilijih počivaju u miru. — Savo Minić (@minic_savo) October 19, 2026

On je naglasio da porodice koje su izgubile svoje domove zaslužuju da bar grobovi njihovih najmilijih počivaju u miru.

Na srpskom groblju u selu Vučinići kod Kladnja protekle sedmice uočeni su porušeni nadgrobni spomenici.

Na popisu stanovništva 1991. godine na području opštine Kladanj živjelo je najmanje 4.100 Srba ili 26 odsto, a na popisu 2013. godine svega 107 Srba ili 0,9 odsto