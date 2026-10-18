Petrović: Sigurno snabdijevanje, bez tereta visokih tržišnih cijena za građane

"Elektroprivreda Republike Srpske" jedan je od najstabilnijih stubova privrede Republike Srpske i BiH, a cijena električne energije za potrošače u Srpskoj najniža je u okruženju, izjavio je Srni generalni direktor ovog preduzeća Luka Petrović.

On je istakao da se energetski sektor suočava sa složenim tržišnim okolnostima, rastom cijena električne energije na tržištu i problemima u proizvodnji, posebno u uslovima nepovoljne hidrološke godine.

Petrović je naveo da su cijene električne energije na tržištu u prethodnih pet godina dostizale i 800 evra po megavat-času, dok su se tokom prethodne dvije decenije uglavnom kretale između 50 i 80 evra, a danas je do 300 evra.

"`Elektroprivreda Republike Srpske` i dalje obezbjeđuje najniže cijene električne energije u odnosu na okruženje", rekao je Petrović, dodajući da bi, kada bi električnu energiju prodavala po cijenama kao u Sloveniji, na raspolaganju imala oko 500 miliona KM više.

Prema njegovim riječima, da su cijene kao u Srbiji, taj iznos bi bio oko 250 miliona KM, dok bi primjena cijena iz Federacije BiH na količine električne energije kojima raspolaže "Elektroprivreda Republike Srpske" donijela oko 120 miliona KM.

Petrović je naglasio da je jedan od značajnih rezultata Uprave "Elektroprivrede Republike Srpske", zajedno sa Rudnikom i Termoelektranom /RiTE/ Ugljevik, resornim ministarstvom i Vladom Srpske, rješavanje spora pred arbitražom u Vašingtonu, čiji je odštetni zahtjev slovenačke "Elektroprivrede" iznosio 672 miliona evra.

On je pojasnio da sporovi u vezi sa isporukom električne energije Sloveniji datiraju iz 1996. godine, te da je obaveza poštovanja pravnih procedura i međunarodnog prava važna za odgovorno poslovanje energetskog sektora.

Kao jedan od odgovora na izazove u energetskom sektoru, naveo je razvoj novih proizvodnih kapaciteta, ističući da se intenzivno radi na hidroelektranama Bistrica i Dabar, da je raspisan tender za solarnu elektranu Trebinje tri, kao i za izgradnju vjetroparka Hrgud kod Berkovića.

"Kombinacijom solarne energije, vjetra i vode možemo doći u situaciju da tokom određenih dana u godini energiju ne kupujemo, već prodajemo", rekao je Petrović, naglasivši da je za realizaciju takvih projekata potrebno više godina.

On je ocijenio da se stanje u energetskom sektoru ne može posmatrati samo kroz pojedinačne podatke o uvozu i izvozu električne energije, već je potrebno uzeti u obzir tržišne cijene, raspoložive proizvodne kapacitete i obaveze prema drugim elektroenergetskim sistemima.

Petrović je rekao da 86 odsto građana Republike Srpske plaća račune električne energije ispod 80 KM, napominjući da će 2027. godina biti teška, ali da se u drugoj polovini 2027. godine očekuje puštanje u rad jedne od hidroelektrana na Bistrici, a u 2028. godini izlazak na mrežu hidroelektrane "Dabar".

Govoreći o pisanju pojedinih medija o poskupljenju cijene električne energije, Petrović je rekao da je riječ o paušalnim ocjenama pojedinih novinara.

"Postoji procedura za to. Ne povećava Luka Petrović cijenu električne energije. Postoje procedure, bilansi stanja i uspjeha, tačno se zna koliko smo energije kupili i prodali. Mi taj podatak moramo dati Regulatornoj agenciji za energetiku, a ona nema odgovornost, već samo sabira ono što joj dostavimo. Procedura je jasna, da se do 1. decembra najavi povećanje cijene električne energije za narednu godinu", rekao je Petrović.

On je rekao da o tome da li će doći do poskupljenja cijene električne energije "glavnu polugu sabira Vlada", te da ukoliko Vlada Republike Srpske ustanovi da može da pokrije neke minuse koji se ostvaruju iz kupovine i prodaje energije u matičnom preduzeću, ona će to pokriti.

"Ako ne može da pokrije, mijenjaćemo cijene. To nije hir, nego zbir podataka koji se desi sa kupovinom energije. Posljednje tri godine nedostajale su ogromne količine energije zbog loše hidrologije", rekao je Petrović.

Petrović je ukazao i na probleme u radu Termoelektrane Ugljevik, čiji je radni vijek pri kraju, zbog čega su potrebna dodatna ulaganja u postrojenje i rudnik, kako bi se obezbijedile dovoljne količine uglja odgovarajućeg kvaliteta.

"Nećemo odustati od tog sistema. Vlada je do sada mnogo uložila da se stabilizuje, kao i `Elektroprivreda`. Mi smo do danas podijelili devet plata uredno u Ugljeviku, a rudnik i termoelektrana je radila manje od tri mjeseca", rekao je Petrović.

On je rekao da imaju uglja, ali da bi se došlo do njega treba uraditi izmjene i dopune rudarskih projekata, kao i eksproprijaciju, koja je najveći problem.

"Moraće Narodna skupštine Republike Srpske u novom sazivu da donese zakone da se za važne projekte, auto-puteve, brze ceste i rudnike promtno ulazi u imovinu kako bi se došlo do uglja. Mi sad imamo situaciju da ne možemo doći do uglja. Ne fali nam novca, već imamo procedure koje traju i godinu dana", rekao je Petrović i dodao da očekuje da situacija sa imovinsko-pravnim odnosima u Ugljeviku bude riješena do nove godine.