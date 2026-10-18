Arsenal preživio dramu u finišu: Jedan gol odlučio pobjednika protiv Notingema

Fudbaleri Arsenala došli su do važna tri boda na gostovanju Notingem Forestu, koji je pružio žestok otpor, ali na kraju ipak ostao praznih ruku. Londonski tim slavio je minimalnim rezultatom 1:0, a pitanje pobjednika riješeno je tek u završnici susreta.

Arsenal je od samog početka preuzeo kontrolu nad loptom i pokušavao da pronađe put do gola domaćih. Koliko su gosti bili dominantni u posjedu govori i podatak da su nakon pola sata igre imali loptu u nogama čak 76 odsto vremena.

Ipak, Notingem se nije ograničio samo na odbranu. Domaćini su u 19. minutu zaprijetili preko Dana Ndojea, koji nije uspio da iskoristi dobro dodavanje Lijama Delapa.

Na drugoj strani, Kaj Haverc je u 37. minutu šutirao glavom preko gola, da bi četiri minuta kasnije propustio još bolju priliku kada je loptu poslao tik pored stative.

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Pred odlazak na odmor Notingem je mogao do prednosti, ali je David Raja odbranio udarac Ksavera Šlagera, pa se na poluvrijeme otišlo bez golova.

Nastavak je donio znatno otvoreniju igru. Domaćini su u 54. minutu imali odličnu priliku preko Murilja, čiji je udarac glavom zaustavio Raja.

Arsenal je uzvratio preko Deklana Rajsa, koji je u 72. minutu iz izgledne pozicije šutirao preko prečke. Šest minuta kasnije pokušao je i Bukajo Saka, ali je Matc Sels sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Međutim, u 80. minutu ni golman Notingema nije imao rješenje. Rajs je uposlio Nonija Maduekea, koji je odmah šutirao, a lopta je na putu do gola zakačila jednog igrača, promijenila smjer i završila u mreži za vođstvo Arsenala od 1:0.

Noni Madueke slavi gol Tanjug/AP/Maddy Grassy

Notingem je nakon primljenog gola krenuo na sve ili ništa, a u 89. minutu bio je nadomak izjednačenja. Kris Vud je šutirao iz kaznenog prostora, ali je jedan od defanzivaca Arsenala izbio loptu sa same gol-linije.

U sudijskoj nadoknadi domaći su propustili još dvije prilike. Prvo je Muriljo nakon sjajnog solo prodora šutirao pored stative, a zatim je blokiran i pokušaj Delapa.

Arsenal je tako sačuvao minimalnu prednost i odnio sva tri boda, dok Notingemu ostaje žal za propuštenim prilikama u samom finišu utakmice.