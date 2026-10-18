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Fabregas nastavlja sa iznenađenjima, Komo dobio i Fiorentinu

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18.10.2026 17:48

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Нико Паз из Кома, трећи лијево, постиже гол током фудбалске утакмице Серије А између Фиорентине и Кома у Фиренци, Италија, у недјељу, 18. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Ekipa Seska Fabregasa slavila je u gostima protiv Fiorentine sa 1:3. Komo je nakon ove pobjede stigao do četvrte pozicije Serije A.

Komo je od početka bio opasan, a već u 15. minutu Lukas da Kunja je ozbiljno zaprijetio, ali je David de Hea odlično intervenisao. Golman Fiorentine i minut kasnije zaustavio je pokušaj Anastasiosa Duvikasa, a u 25. minutu odbranio je i udarac glavom Nika Paza.

Нико Паз
Niko Paz
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Gosti su do prednosti stigli u 32. minutu, kada je Matija Liberali prošao protivničkog igrača i preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca pogodio uz lijevu stativu.

Samo četiri minuta kasnije Komo je udvostručio vođstvo. Aleks Valje je odlično centrirao, a Niko Paz glavom poslao loptu u mrežu za 0:2.

Нико Паз
Niko Paz
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Fiorentina je uspjela da se vrati u utakmicu u 42. minutu. Poslije kornera lopta se odbila do Marina Pongračića, koji je iz blizine pogodio za 1:2.

Марин Понграчић слави гол
Marin Pongračić slavi gol
Tanjug/AP/LaPresse/Massimo Paolone

Pongračić je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena ponovo zatresao mrežu i nakratko donio izjednačenje domaćinu, ali je nakon provjere VAR-a pogodak poništen zbog ofsajda.

Fiorentina je ofanzivno ušla u drugo poluvrijeme, ali je Komo u 56. minutu stigao do trećeg pogotka. Niko Paz je uposlio Duvikasa, koji je ušao u šesnaesterac i preciznim udarcem po zemlji savladao De Heu za 1:3.

Domaći su nakon toga preuzeli inicijativu i pokušali da smanje zaostatak. Vilfrid Njonto je u 72. minutu šutirao pored stative, a tri minuta kasnije Aliju Njije je glavom pogodio stativu.

Veliku priliku imao je i Nikolo Fađoli u 76. minutu, ali je golman Koma Žan Butez odličnom intervencijom sačuvao prednost gostiju.

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Fiorentina je nastavila da napada i u završnici susreta, međutim, odbrana Koma izdržala je pritisak i sačuvala dva gola prednosti.

Komo je tako stigao do vrijedne pobjede u Firenci, dok je domaćinu ostao žal za propuštenim prilikama, posebno u drugom poluvremenu.

Ekipa Sesa Fabregasa nastavlja dobru igru u Seriji A. Nakon sedam odigranih kola nalaze se na četvrtoj poziciji na tabeli. Sa druge strane, Fiorentina bilježi izuzetno loš start.

Сеск Фабрегас
Sesk Fabregas
Tanjug/AP/Patrick Post

Iz sedam mečeva imaju pet poraza, jednu pobjedu i jedan remi. Sa četiri boda nalaze se na 19. poziciji tabele.

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