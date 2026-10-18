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Marija Šerifović na Baliju odustala od egzotične hrane, a razlog je urnebesan

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18.10.2026 18:13

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Марија Шерифовић пјевачица
Foto: Instagram/printscreen

Evrovizijska pobjednica Marija Šerifović već neko vrijeme boravi na Baliju, gdje uživa u odmoru sa sinom Mariom, prijateljicom Jovanom i ostatkom društva.

Ipak, ni egzotična destinacija ni lokalni specijaliteti nisu je spriječili da poželi hranu na koju je navikla kod kuće.

Na snimku koji je objavila na društvenim mrežama vidi se kako u jednom restoranu vadi paštetu koju je ponijela iz Srbije i počinje da je jede.

Njena prijateljica iznenađeno ju je upitala šta radi, a Marija joj je kroz smijeh odgovorila:

„Ništa, druže, ja jedem paštetu.“

Pjevačica je objasnila da su joj lokalna jela već dosadila, pa je odlučila da se vrati poznatim ukusima.

„Meni je dojadilo nasi goreng, pisang goreng, druže. Znači, vidi ovako, pašteta ide i paradajz. Dovde mi je došlo svega, e tako, a vi jedite ovo, ja više ne“, poručila je Marija.

Марија Шерифовић
Marija Šerifović
Instagram/printscreen

Na Baliju planira da kupi kuću

Osim što joj je ostrvo priraslo srcu kao mjesto za odmor, Marija navodno razmatra i kupovinu nekretnine na Baliju.

Tamo je boravila više puta, a prema pisanju srpskih medija, jedna kuća posebno joj je privukla pažnju.

Izvor blizak pjevačici tvrdi da je riječ o objektu u sklopu kompleksa vila i apartmana koji je još u izgradnji, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Navodno su je u toj namjeri podržale prijateljica Jovana i majka Verica.

Kuća, prema navodima izvora, ima 111 kvadratnih metara stambenog prostora, dok se zemljište prostire na 195 kvadratnih metara. Nalazi se u okolini Uluvatua, na lokaciji s pogledom na okean, a u blizini su šuma stabala manga i plaža udaljena svega nekoliko minuta.

Kompleks bi, kako se navodi, trebalo da ponudi otvorene bazene, restorane, barove, teretanu, spa-centar i prodavnice, kao i sadržaje namijenjene djeci. Upravo je taj dio, prema riječima izvora, posebno privukao Mariju zbog sina Maria.

(Avaz)

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Tagovi :

Marija Šerifović

Pjevačica

godišnji odmor

putovanje

Bali

Hrana

Pašteta

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