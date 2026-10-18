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Poznatog domaćeg pjevača pretukla supruga: "Ubila me je kao vola u kupusu"

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18.10.2026 11:01

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Познатог домаћег пјевача претукла супруга: "Убила ме је као вола у купусу"
Foto: Youtube printscreen/ Oslobođenje

Poznati pjevač Al Dino doživio je fizičko nasilje od strane bivše supruge Arduane, koja ga je čupala i udarala pred njihovim sinovima, nakon čega je uslijedila dvogodišnja sudska drama i zvanični razvod.

Pjevač Al Dino, poznat po velikim hitovima kao što su „Kopriva“, „I sad me po tebi poznaju“ i „Čaršija“, svojevremeno je otvoreno govorio o detaljima teške porodične drame kroz koju je prošao. Do sukoba je došlo jedne večeri kada je sinove doveo kod bivše supruge Arduane. Njihov već narušen odnos dodatno je eskalirao jer sin Harun nije želio da ide kod majke.

„Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želio da ide kod majke. Poslije toga uslijedio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrijebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: 'Ubila me je kao vola u kupusu'.“

„Preklinjao sam je da stane zbog djece“

Čitavom traumatičnom događaju prisustvovali su njihovi sinovi, koji su vrištali i pokušavali da zaustave sukob. Pjevač je naglasio da se nijednog trenutka nije branio niti uzvraćao, ističući da nije vaspitan da ikada fizički nasrne na ženu.

„Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već zbog naše djece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želio da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše djece“, ispričao je Al Dino tada, a nakon ovog traumatičnog iskustva par se razveo.

Dvije godine na sudu i novi početak

Nakon ovog incidenta uslijedio je razvod, a proces pred sudovima trajao je pune dvije godine. Odlukom suda, djeca su pripala majci Arduani, dok je pjevaču naloženo plaćanje alimentacije.

Nakon porodične drame, Al Dino je uspio da okrene novi list. Danas živi mirnim i povučenim životom, promijenio je imidž, često putuje i ponovo je pronašao sreću u ljubavi.

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Tagovi :

Al Dino

Pjevač

Nasilje

nasilje u porodici

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