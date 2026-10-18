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Dodik: Napravili smo savez sa narodom i zabilježili istorijsku pobjedu

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18.10.2026 11:34

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Додик: Направили смо савез са народом и забиљежили историјску побједу
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je ta stranka na opštim izborima u BiH na svim nivoima napravila istorijski uspjeh jer je napravila savez sa narodom, te da tek dolazi najbolje vrijeme, koje će donijeti stabilnost Republici Srpskoj.

Dodik je rekao da je vjerovao u pobjedu, te da je posjetio sva mjesta u Republici Srpskoj i razgovarao sa narodom.

"Ima 407.000 domaćinstava u Srpskoj i cilj mi je da posjetimo sve i jednu porodicu, da ih pitamo za njihove impresije, primjedbe i kako im možemo pomoći", rekao je Dodik za TV Prva.

On je rekao i da mu njegov karakter ne dozvoljava da odustane, te da je zahvaljujući tome pobijedio na izborima, iako mu je zabranjeno političko djelovanje.

Dodik je izrazio uvjerenje da tek dolazi najbolje vrijeme, koje će donijeti stabilnost Republici Srpskoj.

"Dolazi i pobjeda Aleksandra Vučića i nastavak naše zajedničke saradnje na izgradnji Republike Srpske i Srbije", rekao je Dodik.

On je dodao da zajedničkim snagama Srpsku i Srbiju treba provući kroz nestabilna vremena, kako ih ne bi zadesile tuđe razmjerice i nesuglasice.

"Ispravna politika je neprihvatanje sankcija i spoljne politike Evropske unije, jer ta politika bi nas uvukla u mnoge, istorijske probleme, a ne samo dnevno političke", naglasio je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

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