Tufegdžić i Romić o jačanju veza dijaspore i matice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPÖ) u bečkoj skupštini Ilija Tufegdžić razgovarao je sa generalnim sekretarom predsjednika Republike Srpske Markom Romićem o jačanju veza dijaspore i matice.
U prijateljskom susretu, Tufegdžić i Romić su razgovarali o podršci srpskim političarima u Austriji, kako bi se ojačalo političko djelovanje Srba u zemlji.
Tufegdžić je ukazao da su Srbi nedovoljno zastupljeni u austrijskoj politici i da bi trebalo animirati više mladih da se uključe u političke stranke.
Romić je naglasio da će matica pružiti svu potrebnu podršku srpskim političarima u Austriji.
Na sastanku je bilo riječi i o dodatnom jačanju saradnje srpske dijaspore sa maticom, a Tufegdžić je najavio posjetu delegacije uglednih Srba iz Austrije Republici Srpskoj.
Ta posjeta će, kako je rekao, biti prilika da se sa zvaničnicima Srpske razgovara o produbljivanju saradnje i jačanju podrške u cilju snaženja dijaspore i pospešivanja ekonomskih veza Srpske i Austrije.
Tufegdžić je napomenuo da je u austrijsku politiku i ušao upravo kako bi radio na produbljivanju veza matice sa Austrijom, ali prije svega sa srpskom dijasporom.
Naglasio je da je njegov cilj da srpska dijaspora u Austriji bude vidljivija i prisutnija u svim institucijama, jer to zaslužuje po brojnosti i doprinosu razvoju Austrije.
S tim u vezi, podsjetio je na Sporazum o zapošljavanju jugoslovenskih radnika u Austriji, koji je potpisan još prije 60 godina, te dodao da je dolaskom radne snage iz Srbije Austrija prošla kroz snažan ekonomski uspon, koji je doprineo današnjem blagostanju,prenosi Nit njus.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 mj0
Republika Srpska
2 mj2
Republika Srpska
4 mj0
Republika Srpska
4 mj1
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
17 h0
Republika Srpska
21 h10
Najnovije
Najčitanije
11
59
11
54
11
38
11
34
11
27
Trenutno na programu