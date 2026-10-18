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Tufegdžić i Romić o jačanju veza dijaspore i matice

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18.10.2026 10:37

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Марко Ромић и Илија Туфегџић
Foto: Nit news

Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPÖ) u bečkoj skupštini Ilija Tufegdžić razgovarao je sa generalnim sekretarom predsjednika Republike Srpske Markom Romićem o jačanju veza dijaspore i matice.

U prijateljskom susretu, Tufegdžić i Romić su razgovarali o podršci srpskim političarima u Austriji, kako bi se ojačalo političko djelovanje Srba u zemlji.

Tufegdžić je ukazao da su Srbi nedovoljno zastupljeni u austrijskoj politici i da bi trebalo animirati više mladih da se uključe u političke stranke.

Romić je naglasio da će matica pružiti svu potrebnu podršku srpskim političarima u Austriji.

Na sastanku je bilo riječi i o dodatnom jačanju saradnje srpske dijaspore sa maticom, a Tufegdžić je najavio posjetu delegacije uglednih Srba iz Austrije Republici Srpskoj.

Ta posjeta će, kako je rekao, biti prilika da se sa zvaničnicima Srpske razgovara o produbljivanju saradnje i jačanju podrške u cilju snaženja dijaspore i pospešivanja ekonomskih veza Srpske i Austrije.

Tufegdžić je napomenuo da je u austrijsku politiku i ušao upravo kako bi radio na produbljivanju veza matice sa Austrijom, ali prije svega sa srpskom dijasporom.

Naglasio je da je njegov cilj da srpska dijaspora u Austriji bude vidljivija i prisutnija u svim institucijama, jer to zaslužuje po brojnosti i doprinosu razvoju Austrije.

S tim u vezi, podsjetio je na Sporazum o zapošljavanju jugoslovenskih radnika u Austriji, koji je potpisan još prije 60 godina, te dodao da je dolaskom radne snage iz Srbije Austrija prošla kroz snažan ekonomski uspon, koji je doprineo današnjem blagostanju,prenosi Nit njus.

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Tagovi :

Marko Romić

Ilija Tufegdžić

Austrija

Republika Srpska

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