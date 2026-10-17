Dodik pokazao kako održava kondiciju pa poručio: Najbolje tek dolazi!

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Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik dan provodi u prirodi, a tom prilikom odlučio je pratiocima na društvenim mrežama pokazati kako održava kondiciju.

"Valja zadržati dobru kondiciju iz kampanje.Najbolje tek dolazi!" poručio je Dodik na Iksu Valja zadržati dobru kondiciju iz kampanje. Najbolje tek dolazi! https://t.co/I4PThyH1I0 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 17, 2026

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