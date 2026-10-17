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Dodik pokazao kako održava kondiciju pa poručio: Najbolje tek dolazi!

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17.10.2026 14:30

Komentari:

3
Милорад Додик вјежба у природи
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik dan provodi u prirodi, a tom prilikom odlučio je pratiocima na društvenim mrežama pokazati kako održava kondiciju.

"Valja zadržati dobru kondiciju iz kampanje.Najbolje tek dolazi!" poručio je Dodik na Iksu

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Tagovi :

Milorad Dodik

Vježbe

priroda

SNSD

poruka

Komentari (3)

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