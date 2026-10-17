Studenti Srpske zatražili odgovor kolega iz Srbije: Naš glas zaslužuje da se čuje

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu ponovo su pozvali studentske predstavnike i organizatore okupljanja u Srbiji da se jasno odrede prema spornim transparentima i porukama koje su izazvale nezadovoljstvo među studentima Srpske.

U zajedničkom saopštenju, nakon Zbora studenata Srpske, održanog 15. oktobra u dvorani „Srbija“ u Istočnom Novom Sarajevu, istaknuto je da je izostanak jasnog odgovora kolega iz Srbije izazvao razočaranje i osjećaj iznevjerenog povjerenja.

"Studentska solidarnost nosi odgovornost. Ako se na podršku studenata iz Republike Srpske računa, onda i naš glas zaslužuje odgovor“, poručili su iz Unije studenata.

Na skupu, koji je, prema navodima organizatora, okupio više hiljada studenata i bio najveće okupljanje u istoriji Unije, pružena je podrška zaključcima ranije jednoglasno usvojenim na hitnoj zajedničkoj sjednici studentskih predstavnika.

U šest usvojenih zaključaka navedeno je da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da studenti odbacuju kvalifikaciju da su srpski generali zločinci, te da pravoslavna vjera predstavlja osnovu njihovog identiteta.

Takođe, poručeno je da je Kosovo Srbija, da se zalažu za jedinstvo srpskog naroda gdje god on živi, kao i da je „Drina kičma, a ne granica“.

Iz Unije naglašavaju da stavove pojedinaca ne pripisuju svim studentima u Srbiji, zbog čega upravo i insistiraju na jasnom izjašnjavanju studentskih predstavnika.

"Očekujemo jasno izjašnjavanje, kako bismo otklonili sumnje i sačuvali međusobno povjerenje. Spremni smo na otvoren i argumentovan razgovor, uz uzajamno poštovanje“, navodi se u saopštenju.

Ističu i da studenti imaju pravo da govore o svom identitetu, pripadnosti i budućnosti zajednice, te da svoje stavove zastupaju dostojanstveno, poštujući druge.

Iz Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu poručuju da će nastaviti da zastupaju usvojene zaključke, čuvaju studentsko zajedništvo i rade na unapređenju položaja i prava studenata.

"Iz dvorane 'Srbija' poslata je jasna poruka: okupljeni studenti stoje iza usvojenih zaključaka i očekuju da se njihov glas čuje i uvaži“, zaključuje se u saopštenju.