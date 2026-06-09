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Ove godine prvi put "Dani Hilandara u Republici Srpskoj"

Autor:

ATV
09.06.2026 15:38

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Бањалука град Храм центар тробојка
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske Marko Romić najavio je da će ove godine prvi put biti održana manifestacija "Dani Hilandara u Republici Srpskoj", koja će biti posvećena kulturi i duhovnosti.

Romić rekao je da je plan da ova manifestacija bude održana u septembru, ukoliko budu ispunjeni svi uslovi za to, prenosi Srna.

"To će biti dani posvećeni našoj najvećoj istorijskoj i nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo, kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar", izjavio je Romić novinarima u Banjaluci nakon sjednice Komisije.

On je dodao da će ova manifestacija biti prilika da građani Republike Srpske pogledaju film o posebnom momentu iz istorije srpskog naroda.

"Bratstvo manastira Hilandar priteklo je 1998. godine u pomoć tada mladoj Republici Srpskoj, kada su posjetili porodilišta širom Srpske i pomagali novorođenčad", istakao je Romić.

On je naveo da će u okviru manifestacije biti upriličena i izložba, na kojoj će biti prikazana vrijedna i rijetka zbirka fotografija manastira Hilandar.

"Sve to je još prije dvije godine inicirao predsjednik Milorad Dodik, prilikom posjete manastiru Hilandar", naglasio je Romić.

Episkop marčanski Sava izjavio je da je na sjednici Komisije bilo riječi i o predstojećim koracima na izradi projekta sanacije objekta kule kralja Milutina, jednom od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu.

"Ovaj objekat je veoma važan kako za manastir Hilandar, tako i za istoriju srpskog naroda. To je veza našeg naroda iz Republike Srpske sa manastirom Hilandarom", rekao je vladika Sava.

Sjednici Komisije prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

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Tagovi :

Dani Hilandara

Republika Srpska

Srpska pravoslavna crkva

manifestacija

pravoslavni vjernici

Marko Romić

Milorad Dodik

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