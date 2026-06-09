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Stevanović: Važno da se Srpska otvara prema regionu i Evropi

Autor:

ATV
09.06.2026 14:32

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Зоран Стевановић
Foto: ATV

Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je veoma važno da se podstiče razvoj povećanjem broja putnika Aerodroma Banjaluka i da se Srpska otvara prema regionu, ali i Evropi.

Stevanović je na svečanosti povodom realizacije prvog promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat istakao da će Vlada Srpske učiniti sve da let do Tivta bude samo jedan u nizu letova na Aerodromu Banjaluka.

"Ovo je važan dan za Aerodrom Banjaluka, ali i šire", istakao je Stevanović.

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Vazduhoplovni analitičar Alen Šćurica naveo da su u posljednje dvije godine uloženi veliki napori da se realizuje ova avionska linija, ali je izrazio uvjerenje da će letovi između Banjaluke i Tivta biti nastavljeni i naredne godine.

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Tagovi :

Zoran Stevanović

Republika Srpska

aerodrom Banjaluka

Evropa

Tivat

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