Stevanović: Važno da se Srpska otvara prema regionu i Evropi

Ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je veoma važno da se podstiče razvoj povećanjem broja putnika Aerodroma Banjaluka i da se Srpska otvara prema regionu, ali i Evropi.

Stevanović je na svečanosti povodom realizacije prvog promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat istakao da će Vlada Srpske učiniti sve da let do Tivta bude samo jedan u nizu letova na Aerodromu Banjaluka.

"Ovo je važan dan za Aerodrom Banjaluka, ali i šire", istakao je Stevanović.

Republika Srpska Minić: Linija Tivat-Banjaluka korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom

Vazduhoplovni analitičar Alen Šćurica naveo da su u posljednje dvije godine uloženi veliki napori da se realizuje ova avionska linija, ali je izrazio uvjerenje da će letovi između Banjaluke i Tivta biti nastavljeni i naredne godine.