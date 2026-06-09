Ilić: Stati pa gledati - potpuno beznađe onih koji bi da vode Srpsku

Narodni poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić ocijenio je današnja politička dešavanja na ulicama Banjaluke kao jasan pokazatelj "potpunog haosa i beznađa" u redovima opozicije.

Ilić ističe da pojava plakata sa imenima opozicionih političara i milionskim ciframa nije slučajnost, već dokaz odsustva bilo kakve političke ideologije, programa ili vizije.

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"Kada vidite ta imena i te cifre, jasno vam je da tamo nema ni trunke programa. Postoji samo trgovina, lični interesi i međusobno podmetanje nogu. To je ta opoziciona harmonija o kojoj nam svakodnevno pričaju: jedni podržavaju, drugi odbacuju, treći se prodaju, a sve se svodi na to ko će koga više da ucjenjuje", rekao je Ilić.

Poslanik SNSD-a posebno je kritikovao rad gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, ukazavši na njegove političke manipulacije, dok je za SDS naveo da je "odavno izgubio kompas".

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"Ovo što danas gledamo po banjalučkim ulicama nije nikakvo iznenađenje za nas koji poznajemo političke prilike. Ovo je samo jasan pokazatelj rasula i beznađa u kojem se nalaze oni koji bi, zamislite, da vode Republiku Srpsku. Stanivuković, koji je navikao da sve u životu kupi ili izmanipuliše, sada očigledno ubira plodove svoje politike", ocijenio je Ilić.

Osvrnuvši se na SDS, Ilić je dodao:

"Oni su odavno izgubili kompas. Zamislite stranku koja u jednom danu donese jednu odluku, pa je nakon nekoliko sati zgazi nogom! To nije ozbiljna politička organizacija, to je cirkus. Branko Blanuša, Marinko Božović, Darko Babalj... svi oni se međusobno ’pojedoše’, a narod u Banjaluci vidi da im je jedini cilj lična korist, a ne Republika Srpska. Mi u SNSD-u smo ozbiljni, stabilni i okrenuti narodu. A ovi plakati? Neka ih, neka narod vidi kakav je to ’opozicioni blok’. To je slika njihovog moralnog sunovrata i dokaz da su u panici jer znaju da ih narod neće, a najviše ih boli to što je Banjaluka odavno prozrela njihove igre."

Ilić je zaključio da je SNSD jedina snaga koja narodu nudi ozbiljnost i stabilnost.

"Što se mene tiče, neka nastave sa ovim svojim predstavama. Svaki takav plakat je još jedan glas manje za njih i dokaz više da je Republika Srpska, ipak, u sigurnim rukama", poručio je na kraju Ilić.