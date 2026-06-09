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Prva pravosnažna presuda Zviceru: Osuđen na 16 godina

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ATV
09.06.2026 13:27

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Прва правоснажна пресуда Звицеру: Осуђен на 16 година
Foto: Youtube / Printscreen

Apelacioni sud Crne Gore pravosnažno je osudio vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera na 16 godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije radi međunarodnog šverca kokaina.

Osim Zvicera, osuđeni su i članovi ovog klana Slobodan Kašćelan i Igor Božović na po 13 godina zatvora, te Milan Vujotić i Dragan Knežević na po 11 godina.

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Apelacioni sud odbio je kao neosnovane žalbe branilaca i tužilaštva i potvrdio presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, što je prvi pravnosnažno okončan krivični postupak protiv Zvicerove kriminalne organizacije.

Prema ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je utvrdio da je Zvicer tokom druge polovine 2020. godine organizovao kriminalnu grupu radi međunarodnog šverca kokaina.

On je dodjeljivao zadatke pripadnicima kriminalne organizacije, a njegova uloga je bila da na teritoriji Ekvadora i drugih država Južne Amerike kupuje kokain, radi prodaje, po cijeni od 5.000 dolara po kilogramu.

Zadužen je bio i za organizaciju neovlaštenog transporta kokaina pomorskim putem ka Holandiji i drugim državama Evrope, te obezbjeđivanje novca za nabavku kokaina i pokriće troškova transporta, prenose crnogorski mediji.

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Ostali optuženi postupali su po njegovim naređenjima da obezbjeđuju novac za kupovinu kokaina i pronalaze prevozna sredstva i lica radi prenošenja novca za kupovinu droge u Crnoj Gori i u drugim državama Evrope.

Na osnovu svih dokaza, Apelacioni sud je zaključio da je ova kriminalna organizacija formirana s ciljem vršenja neodređenog broja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge kako je to utvrdio i prvostepeni sud.

(SRNA)

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Crna Gora

Radoje Zvicer

Kavački klan

presuda

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