У Сарајеву ухапшене четири особе: Пронађени дрога и оружје

Аутор:АТВ
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Припадници Федералне управе полиције ухапсили су данас на подручју КС четири особе због посједовања око 700 грама дроге, оружја, те веће количине новца.
У акцији под кодним називом "Поток" ухапшена су лица чији су иницијали Т.Џ. /31/, Т.А. /20/, А.Г.М. /19/ и А.Т. /25/, саопштено је из Федералне управе полиције.
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У претресу који је извршен на шест локација пронађено је пола килограма канабиса, око 200 грама кокаина, 30 грама хероина, двије аутоматске пушке, три пиштоља, ручна бомба, панцир, ваге за прецизно мјерење, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
Ухапшени су осумњичени за кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет дроге, посједовање и омогућавање уживања дроге, као и недозвољено држање оружја или експлозивних материја.
Акција је спроведена под надзором Тужилаштва КС и по наредби Општинског суда у Сарајеву.
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Ухапшени ће након криминалистичке обраде бити предати надлежном тужилаштву.
(СРНА)
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