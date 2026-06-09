Огласила се школа након трагедије: Дјечак (9) се угушио комадом крофне током одмора

Аутор:АТВ
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Школа у области Велике Горице у којој је јуче преминуо деветогодишњи ученик издала је саопштење након трагедије.
Назив школе се не објављује како би се заштитио идентитет дјетета и приватност његове породице. На исто су позвали и школа и Омбудсман за дјецу, упозоравајући да се не објављују информације које би могле директно или индиректно довести до идентификације преминулог дјетета.
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Школа је саопштила да се трагични догађај догодио 8. јуна 2026. године, у просторијама школе, током школског оброка, након чега је дијете, ученик те школе, преминуло.
- Управа школе и сви запослени изражавају дубоко саучешће породици преминулог ученика и потпуно су уз њих у овим тешким тренуцима - наводи се у саопштењу.
Школа наводи да су о догађају одмах обавијештени надлежна полицијска станица, Служба хитне медицинске помоћи, оснивач Град Велика Горица и надлежни управни орган Министарства науке, образовања и омладине.
Додали су да школа сарађује са надлежним органима који спроводе одговарајуће истраге и да се уздржава од давања изјава о околностима догађаја до завршетка званичног поступка.
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- У складу са чланом 16. Закона о медијима, који забрањује објављивање информација које откривају идентитет дјетета ако то угрожава добробит дјетета, као и у складу са одредбама Опште уредбе о заштити података, ова школа не објављује, нити ће објављивати, било какве личне податке преминулог ученика - саопштила је школа.
Позвали су медије да поштују приватност и достојанство породице и да се уздрже од објављивања информација које би на било који начин могле довести до идентитета дјетета.
Школа је јуче поподне поднијела захтјев за сарадњу Кризном интервентном тиму како би се пружила психосоцијална подршка свим ученицима и запосленима који су били присутни или на други начин погођени овим догађајем.
Додали су да су школи, ученицима, родитељима и запосленима доступни и сви стручни ресурси Града Велике Горице.
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Родитељи ученика биће обавијештени путем уобичајених комуникационих канала, а даља саопштења, према ријечима школе, биће дата искључиво званичним каналима након што се заврше поступци које спроведу надлежни органи.
Како су медији раније објавили, дјечак се задавио комадом крофне током школског одмора. Школа се у данашњем саопштењу није изјаснила о овим детаљима, наводећи да се уздржава од давања изјава о околностима инцидента до завршетка званичних процедура.
Трагедија се догодила око 15 часова. Према информацијама које су директору пренијели ученици и наставници, дјечак је појео превише хране, након чега је почео да се гуши.
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Наставници су му одмах притекли у помоћ, позвали хитну помоћ и започели реанимацију. Када је екипа хитне помоћи стигла у школу, наставници су већ вршили масажу срца и вјештачко дисање.
Дежурна љекарка у Заводу за хитну медицинску помоћ Загребачке жупаније, Сања Кос, која је учествовала у интервенцији, рекла је за РТЛ да је особље хитне помоћи наставило поступак реанимације, али да су у једном тренутку примјетили одређене знаке смрти.
Према њеним ријечима, реанимација је прекинута у 15:35.
Докторка је такође рекла да је реанимација, коју су започели наставници, а затим наставили особље хитне помоћи, трајала између 45 и 50 минута.
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Огласила се и омбудсманка за дјецу поводом смрти дечака, изразивши дубок шок због догађаја и искрено саучешће породици преминулог дјетета, његовим пријатељима и школској заједници.
Омбудсманка је позвала медије и грађане да покажу солидарност, уздрже се од преурањених тумачења и поштују право породице на приватност. Такође је изјавила да сарађује са системом заштите дјеце како би се обезбиједила стручна помоћ дјеци, родитељима и школском особљу и да се мобилишу сви расположиви ресурси за пружање подршке.
Позвала је медије да о догађају извјештавају са посебном пажњом и опрезом, поштујући највише етичке стандарде и не прибјегавајући сензационализму.
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Позвала је грађане да буду одговорни у својим објавама и коментарима на друштвеним мрежама и да покажу емпатију према породици и другој дјеци која су била свједоци трагичног догађаја, како би их заштитили од додатне трауматизације.
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