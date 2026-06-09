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Nakon svađe prijetio majci i supruzi da će im odsjeći glave motornom testerom: Užas u Barajevu

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ATV
09.06.2026 13:38

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Радник који држи моторну тестеру стоји у шуми, окружен дрвећем по сунчаном дану.
Foto: Ron Lach/Pexels

Muškarac V. S. (56) uhapšen je u Barajevu nakon što je majci i supruzi prijetio motornom testerom!

Kako se saznaje, osumnjičeni se najprije posvađao sa majkom Lj. S. i suprugom S. S, a zatim je uzeo motornu testeru, upalio je i prijetio da će im odsjeći glave.

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Nakon toga, on je, kako se sumnja, suprugu uhvatio za vrat i davio je.

V. S. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu na saslušanje.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Barajevo

Prijetnje smrću

Svađa

motorna testera

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